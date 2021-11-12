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聖布魯諾←→庫比蒂諾280路段 加州野生動物殺手

編譯組／戴維斯11日電
加州動物最致命高速公路：灣區聖布魯諾到庫比蒂諾的280路段。 （美聯社）
加州動物最致命高速公路：灣區聖布魯諾到庫比蒂諾的280路段。 （美聯社）

根據一份 「馬路殺手」報告，數以萬計的山獅、熊、大角羊、松鼠、鳥類和蜥蜴在加州各地與車輛的碰撞中喪生，該報告將舊金山灣區的一條高速公路列為該州最致命的野生動物殺手。

戴維斯加大道路生態學中心的研究，是在2009年至2020年期間超過4萬4000起涉及動物的加州公路巡警交通事件的基礎上，加上包括超過6萬5000份來自公眾的報告進行的。

該中心繪製了約1萬5000哩（2萬4140公里）的州際公路，以確定野生動物與車輛碰撞最可能發生的路段。該報告將聖布魯諾和庫比蒂諾之間的280號州際高速公路列為加州最致命的公路。事實上，前20個 「熱點」中有5個是在280號州際公路沿線，據估計，這些碰撞每年給加州帶來約580萬元的損失和清理費用。

研究發現，在過去五年中，野生動物和車輛之間的碰撞給該州帶來了約10億元的損失。如果包括向保險公司報告但未向警方報告的事故，2016年至2020年的估計費用上升至20億美元。

被撞動物涉及400多個物種，包括兩棲動物、鳥類、哺乳動物和爬行動物。山獅和黑熊最容易受到交通事故的影響，因為牠們經常在不斷縮小的棲息地中穿越高速公路。研究發現，在2016年至2020年期間，有超過300只美洲獅和557只黑熊死於公路穿越。

報告說，世界上任何野生動物物種報告的最大路殺率之一，每年都發生在舊金山南部的聖他克拉拉縣：太平洋蠑螈在從森林遷移到Lexington水庫時要穿過Alma Bridge路，然後在繁殖後返回。研究表明，每年冬季和春季，有多達5000只蠑螈在路上被車輛殺死。

研究人員總結說，供動物穿越高速公路的專用橋梁是緩解這一問題的最佳途徑。位於舊金山東部的阿拉米達縣正在探索這種構築的潛在地點。在南加州，穿越洛杉磯西北部的美國101公路、將是世界上最大此類工程之一的野生動物通道，將在明年破土動工。

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