聖布魯諾←→庫比蒂諾280路段 加州野生動物殺手

加州動物最致命高速公路：灣區聖布魯諾到庫比蒂諾的280路段。 （美聯社）

根據一份 「馬路殺手」報告，數以萬計的山獅、熊、大角羊、松鼠、鳥類和蜥蜴在加州 各地與車輛的碰撞中喪生，該報告將舊金山 灣區的一條高速公路列為該州最致命的野生動物殺手。

戴維斯加大道路生態學中心的研究，是在2009年至2020年期間超過4萬4000起涉及動物的加州公路巡警交通事件的基礎上，加上包括超過6萬5000份來自公眾的報告進行的。

該中心繪製了約1萬5000哩（2萬4140公里）的州際公路，以確定野生動物與車輛碰撞最可能發生的路段。該報告將聖布魯諾和庫比蒂諾之間的280號州際高速公路列為加州最致命的公路。事實上，前20個 「熱點」中有5個是在280號州際公路沿線，據估計，這些碰撞每年給加州帶來約580萬元的損失和清理費用。

研究發現，在過去五年中，野生動物和車輛之間的碰撞給該州帶來了約10億元的損失。如果包括向保險公司報告但未向警方報告的事故，2016年至2020年的估計費用上升至20億美元。

被撞動物涉及400多個物種，包括兩棲動物、鳥類、哺乳動物和爬行動物。山獅和黑熊最容易受到交通事故的影響，因為牠們經常在不斷縮小的棲息地中穿越高速公路。研究發現，在2016年至2020年期間，有超過300只美洲獅和557只黑熊死於公路穿越。

報告說，世界上任何野生動物物種報告的最大路殺率之一，每年都發生在舊金山南部的聖他克拉拉縣：太平洋蠑螈在從森林遷移到Lexington水庫時要穿過Alma Bridge路，然後在繁殖後返回。研究表明，每年冬季和春季，有多達5000只蠑螈在路上被車輛殺死。

研究人員總結說，供動物穿越高速公路的專用橋梁是緩解這一問題的最佳途徑。位於舊金山東部的阿拉米達縣正在探索這種構築的潛在地點。在南加州，穿越洛杉磯西北部的美國 101公路、將是世界上最大此類工程之一的野生動物通道，將在明年破土動工。