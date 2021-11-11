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灣區房價小幅下跌 仍遠高於往年

編譯組／灣區10日電
灣區第三季度房價小幅下跌。但專家認為，由於供需長期失衡，2022年房價將以溫和速度微漲，明年發展仍是未知數。(Getty Images)
灣區第三季度房價小幅下跌。但專家認為，由於供需長期失衡，2022年房價將以溫和速度微漲，明年發展仍是未知數。(Getty Images)

加州房地產經紀人協會」(California Association of Realtors)新公布季節數據顯示，灣區今年第三季度7-10月獨棟房屋中價位小幅下跌，但價格仍遠高於往年。聖馬刁縣房價最高、約為200萬元；舊金山房屋中價位為180萬元、馬林縣與聖他克拉拉縣房價170萬元。

然而，可負擔這些高價位房屋的家庭年收入總額則令人驚訝：灣區可負擔買房的平均家庭收入為23萬5200元，其中，聖馬刁縣更高達36萬4400元。以全加州來看，協會預估加州約有24%居民可負擔買房，低於去年的28%居民及2012年的56%居民。目前加州房屋中價位房價為81萬4580元。

灣區房地產經紀人郭文(Wen Guo，譯音)表示，冬季通常是淡季，但今年不是。

新出售房屋的推出，正值新冠疫情恢復情況各地不一的時候。數以千計租屋者與房東難以自疫情關閉後恢復，但與此同時，購屋者戰爭仍競爭激烈，在好學區競購房屋。「加州公共政策研究所」(Public Policy Institute of California)近來調查發現，有62%加州人表示，他們目前財務狀況與一年前大致相同；也約有五分之一家庭指出，他們被迫於過去12個月減少食物。

這種貧富不均的情況，在加州與灣區皆並非新鮮事。加州房地產經紀人協會另一項調查顯示，2020-2021年間，離開加州的賣房者人數增加5%。去年30%賣房的人，下一間房子實際上會是在加州以外的地方購買，今年則增至35%。

協會副首席經濟學家Oscar Wei指出，一直見到有一些外移情況。他認為，儘管房價已自夏天的歷史新高略有下跌，但由於房市供需間長期失衡，2022年房價將持續以更溫和速度小幅上漲，「不幸的是，購房所需的家庭收入水平，將不會很快跟上去。」

房地產專家表示，可以見到買家以極端價格試圖贏得房屋，也可能支付過高價格。不過，買家願意如此做，因為灣區是房市所在。在某些方面，房市現在開始看起來有季節性高低起伏。但隨著今年無法預估的通貨膨脹率上升、企業抱怨勞動力短缺，以及貨櫃船在屋崙等港口城市堆積，明年發展仍是未知數。

加州 灣區 房價

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