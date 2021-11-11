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減少噪音、空氣污染 燃氣吹葉機將退出聖荷西

記者王子涵／聖荷西報導
燃氣吹葉機可產生的高達112分貝的噪音，足以造成聽力損失的風險。（推特截圖）
燃氣吹葉機可產生的高達112分貝的噪音，足以造成聽力損失的風險。（推特截圖）

聖荷西市議員馬漢（Matt Mahan）日前提出一項電動吹葉機的試點計畫，目的是取代燃氣吹葉機，從而達到降低噪音和空氣污染的目的。

吹葉機工作組主席施圖欽斯基（Marty Stuczynski）說，草坪維護工人更喜歡使用動力更強勁的燃氣吹葉機，能幫助他們更快地完成工作。他多年以來敦促聖荷西市過渡到電動吹葉機，但對市議會遲遲沒有行動感到沮喪。

他表示：「我們周圍的所有城市都能夠做到，而我們卻做不到。我不想在等上好幾年，我想現在就把它完成。」

目前，馬漢得到了市政府提供的三台電動吹葉機和3.35萬元資金的幫助。他爭取到公園部門的幫助，以評估電動吹葉機的電池壽命、充電時間和效率。

「從環境保護角度來看，我對這個試點感到很興奮。」馬漢說。

公園部門經理格里利（Dan Greeley）表示，部門會認真評估電動吹風機移動乾燥樹葉和潮濕樹葉的效率、成本以及舒適度。員工將在2、3、6、7、9和10區交替使用燃氣和電動吹葉機，每兩周交換一次，收集數據。

試點任務於10月底開始，持續到明年6月底。該部門將會在明年2月分享初步的結果。

格里利表示，電動吹葉機製造的噪音小很多。「我們希望在未來將老式燃氣吹風機全部替換為電動吹風機。」馬漢說，「但前提是必須滿足公共衛生工作人員的需要。」

加州約20個城市，包括洛杉磯、洛斯阿圖、洛斯蓋圖、巴洛阿圖等都已經禁止了燃氣吹葉機。

10月，州長紐森（Gavin Newsom）簽署法案，逐步取消在加州銷售新的小型燃氣動力發動機，這影響到包括吹葉機、割草機、燃氣動力發電機等。州政府拿出3000萬元用於獎勵計畫，幫助園林企業過渡。

「現在是逐步淘汰這些超級污染源的時候了。他們不僅對我們的環境有害，而且會對每天使用它們的工人造成嚴重的健康問題。」州眾議員岡薩雷斯（Lorena Gonzalez）說。

根據加州空氣資源委員會的數據，一台商用燃氣吹葉機發動一小時所排出的污染相當於一輛2017年豐田凱美瑞行駛月1100英里，大約相當於從洛杉磯到丹佛的距離。此外，發動機產生的高達112分貝的噪音，足以造成聽力損失的風險。

一台商用燃氣吹葉機發動一小時所排出的污染相當於一輛2017年豐田凱美瑞行駛月11...
一台商用燃氣吹葉機發動一小時所排出的污染相當於一輛2017年豐田凱美瑞行駛月1100英里。（推特截圖）

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