荷姆斯盜用製藥公司商標 又一例

荷姆斯案繼續審理，曾經的「女創業家」面臨12項欺詐重罪的指控。（記者王子涵／攝影）

在經歷上周五法院缺水事件後，荷姆斯案在周二恢復審理。由於荷姆斯創立的Theranos血液檢測 公司未經醫藥巨頭輝瑞 公司的授權而擅用其商標進行宣傳，導致多名投資 人和企業被誤導。周二，又披露有另一家大型製藥公司牽扯其中，荷姆斯再次被指控盜用其商標。

一封由Theranos發給沃爾格林連鎖藥店（Walgreens）的電子郵件中，包含了一份Theranos的公司報告，該報告印有美國製藥公司先靈葆雅（Schering-Plough）的商標。先靈葆雅公司的歷史最早可追溯到1851年，在全球20多個國家建有工廠，曾開發過開瑞坦（Claritin）等抗過敏藥物而聞名。

先靈葆雅科學家卡倫（Constance Cullen）在法庭上表示，她和同事曾拜訪過Theranos在巴洛阿圖的總部。在她詢問有關驗血技術和公司狀況的問題時，卡倫數次被荷姆斯打斷。「用我的話形容，她就是在非常狡猾得回答問題，或者試圖在轉移話題。」

這份報告是Theranos向先靈葆雅公司開發血液檢測科技的初步工作報告，「血檢結果是準確、精確的。」

卡倫表示，這一段描述是Theranos給出的評價，而不是先靈葆雅公司給出的。卡倫以及她的同事對這個結論並不知情。

上周的庭審顯示，荷姆斯曾用同樣的方式，將輝瑞公司的商標印在實驗報告上，並形容為「無與倫比的表現」、「血檢儀器有著出色的準確性」。一位前輝瑞科學家也證實，他當時否認了Theranos的科技，且並不知情有人授權過商標的使用權。

有了這兩家老牌製藥公司的「背書」，荷姆斯也成功地得到了投資人的信任。前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）的律師莫斯利（Daniel L. Mosley）表示，季辛吉本人認為印在檢測報告上的輝瑞商標就意味著Theranos的技術得到了輝瑞的認可。

莫斯利也以私人的名義投資了600萬元，他作證輝瑞的商標出現在報告中的每一頁，這對他做出投資的決定十分重要。

「輝瑞是一家超大型的製藥公司，他們擁有高度成熟的管理模式，並且有很多科學家僱員。我認為如果他們在這份報告上得出了積極的結論，這是對這家公司的一個很高的認可。」莫斯利說。

荷姆斯的律師韋德（Lance Wade）在盤問莫利斯時，強調了投資Theranos公司的複雜性。他指出，莫里斯曾為億萬富翁工作，包括沃爾瑪公司（Walmart）的沃爾頓家族和電信巨頭考科斯家族（Cox）。這兩個家族都向Theranos公司投入了大量資金，並且在一封往來的郵件中，荷姆斯也表示很願意提供關於公司的更多信息。