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VTA擬爭取聖荷西捷運站入口預定地

編譯組／灣區電
VTA擬爭聖荷西捷運站入口預定地。(VTA官方臉書)
VTA擬爭聖荷西捷運站入口預定地。(VTA官方臉書)

法庭紀錄顯示，聖他克拉拉谷交通局（VTA）計畫爭取聖荷西市中心一處地點的所有權，擬將其建設為捷運站入口預定地。地點為在北市場街(North Market Street)與北一街(North First Street)之間的西聖他克拉拉街(West Santa Clara Street)，是聖谷交通局徵用土地程序的目標。

根據聖縣估值與法院紀錄，房地產公司「Swenson」與一家由Preston Pipelines主管普瑞斯頓(Michael Preston)領導的附屬公司，目前為該物業的主要所有人。

物業紀錄顯示，這個地塊範圍為西聖他克拉拉街41-55號。總面積為0.4畝。摩根大通(JPMorgan Chase)在此地營運一家銀行分行，也是唯一租戶。VTA在銀行隔壁設有辦公室。根據VTA發布圖像，該地點至少有一部分期望最終能作為BART車站的正門。

根據聖縣契約檔案與估值紀錄，這個物業地塊的房地產價值持續上漲。截至2021年終，該地點估值價格為1170萬元。VTA於9月27日提交法庭文件指出，「公正補償」(Just compensation)將「確定、評估和提供」(ascertained and assessed and awarded)給目前物業所有人。

BART入口地點是整個大街區塊的一部分，這個街區正考慮進行大型再開發與綜合使用聚落。街區範圍包括西聖他克拉拉街、北市場街(North Market Street)、西聖約翰街(West St. John Street)與北一街。規劃有辦公室大樓、住宅、商店、餐廳、旅館、開放空間，總面積將達184萬平方呎。

聖荷西市中心車站綜合計畫，是BART延伸至聖荷西市中心第二階段所規劃的四個車站之一。其他三個車站分別是市中心以東的第28街/小葡萄牙(Little Portugal)、市中心西邊Diridon車站、聖他克拉拉市車站。Google提案在Diridon車站附近建造綜合用途社區「西市中心」(Downtown West)，包含辦公室大樓、住宅、餐廳、旅館、娛樂據點文化中心與開放空間，將雇用多達2萬人。

VTA在法庭文件指出，BART延伸至聖荷西市中心帶來益處，證明其爭取這個物業的合理性。對於改善交通連貫性至關重要，對區域經濟與未來發展具有重大意義。

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