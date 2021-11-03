安樂居醫師：第三針有效預防變種病毒

安樂居的醫療信息學總監呂以斌醫師。（視頻截圖）

許多民眾都已經符合資格打新冠疫苗的第三針，但是坊間對於第三針的接種還是有不少的顧慮，比如會不會打太多了，以及擔心副作用。

安樂居（On Lok）致力於服務灣區長者，機構內的醫療信息學總監呂以斌醫師指出，第三針對於許多的變種病毒 依然有效力，可以有效預防感染。

呂醫師指出，第三針、增強針的說法有所區別，但是對於預防感染變種病毒還是有幫助的。他說研究發現，疫苗預防針對於像是Delta病毒，或者是其他不同的變種病毒，都是有預防效力的。對於現在符合資格打增強針的民眾，是會對他們的免疫力增加保護，防禦不同類型的變種病毒。

至於第三針的安全性，呂醫師認為安全性很高。他說，常見的副作用就是打完之後比較疲勞，打針處可能會有疼痛，或者輕微的發燒，嚴重性的副作用比較罕有。

現在可以打增強針的民眾範圍逐步擴大。除了長者之外，像是50歲至64歲、身體有一些疾病的民眾，或者是18歲以上49歲，身體也有慢性疾病的民眾，都可以選擇諮詢家庭醫師，來看看自己是否應該打第三針。呂醫師說，還有一類人也可以打，就是18歲以上，因為工作環境、居住環境而可能令自己增加感染病毒的風險的人士，比如醫療人員等。

呂醫師認為，變種病毒現在仍然存在，所以第三針可以幫助保護自己和家人。因為前兩針而言，打了一段時間之後，有效率就是會降低，也就是預防嚴重疾病、死亡的效力會有所下降。打了增強針之後，效力增加。

此外，許多民眾也可能留意到流感疫苗 的新聞，和現在打第三針的時間吻合。呂醫師說，新冠疫苗第三針、流感疫苗針是可以一起打的。雖然很多人都說，現在大家都戴口罩 ，可能感染流感的風險降低，但是隨著經濟復甦，人們社交活動的增多，流感疫苗依然還是有效防感染流感的武器。

想要加入安樂居「長者全面護理計畫」（PACE）的長者，都可以前來諮詢。年滿55歲，居住在舊金山、佛利蒙（Fremont）、紐華克（Newark）、聯合市（Union City），以及聖他克拉拉縣的合資格長者，都可以申請加入安樂居。如需諮詢請致電866-526-9622，或者登陸網站onlok.org/pace查詢。