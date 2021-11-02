領失業救濟金卻繳了稅 國稅局退款

聯邦國稅局近期將向為失業救濟金繳稅的納稅人發送約43萬筆退款，總額超過5.1億元。（nextgov）

聯邦國稅局 近期將向為失業救濟金繳稅的納稅人發送約43萬筆退款，總額超過5.1億元。失業救濟金在2020納稅年度被排除在可稅收入範圍内。

國稅局糾正失業救濟金多付的稅款，使大多數受影響的納稅人免去提交修改後的納稅申報表。到目前為止，國稅局已經確定了超過1600萬名需要進行納稅額度調整的人。有些人會收到退款，而另一些人多付的稅款會被用於償付到期稅款或其它債務。

今年3月頒布的2021年美國救援計畫法案 (ARPA) ，把2020年向符合條件的每位納稅人支付的1萬200元失業補償排除在可稅收入外，也就是說，這些救濟金不用報稅。這1萬200元是計算調整後總收入 (AGI) 時排除的金額，不是退稅 金額。排除適用於修正調整後總收入低於15萬元的個人和已婚夫婦。

今年早些時候，聯邦國稅局開始審核在ARPA頒布之前提交的納稅申報表，以確定可排除的失業救濟金。迄今為止，國稅局已發放超過1170萬筆退款，總額為144億元。最新一批更正影響了超過51.9萬稅表 ，其中43萬納稅人收到了平均約1189元的退稅。

國稅局已經審核了最簡單的稅表，現正專注於更複雜的稅表，對退稅的審核和更正處理幾乎完成。國稅局計畫在年底前發放另一批更正退款。

更詳細信息請參閱聯邦國稅局2020年失業救濟金排除常見問題解答網頁，https://www.irs.gov/newsroom/2020-unemployment-compensation-exclusion-faqs，包括如何填寫提交修正申報表的詳細信息。