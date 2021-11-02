我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對戰SpaceX 亞馬遜計畫2022年Q4發射網路衛星

累了嗎？拜登參加氣候峰會又被拍到打瞌睡

領失業救濟金卻繳了稅 國稅局退款

本報綜合訊
聯邦國稅局近期將向為失業救濟金繳稅的納稅人發送約43萬筆退款，總額超過5.1億元。（nextgov）
聯邦國稅局近期將向為失業救濟金繳稅的納稅人發送約43萬筆退款，總額超過5.1億元。（nextgov）

聯邦國稅局近期將向為失業救濟金繳稅的納稅人發送約43萬筆退款，總額超過5.1億元。失業救濟金在2020納稅年度被排除在可稅收入範圍内。

國稅局糾正失業救濟金多付的稅款，使大多數受影響的納稅人免去提交修改後的納稅申報表。到目前為止，國稅局已經確定了超過1600萬名需要進行納稅額度調整的人。有些人會收到退款，而另一些人多付的稅款會被用於償付到期稅款或其它債務。

今年3月頒布的2021年美國救援計畫法案 (ARPA) ，把2020年向符合條件的每位納稅人支付的1萬200元失業補償排除在可稅收入外，也就是說，這些救濟金不用報稅。這1萬200元是計算調整後總收入 (AGI) 時排除的金額，不是退稅金額。排除適用於修正調整後總收入低於15萬元的個人和已婚夫婦。

今年早些時候，聯邦國稅局開始審核在ARPA頒布之前提交的納稅申報表，以確定可排除的失業救濟金。迄今為止，國稅局已發放超過1170萬筆退款，總額為144億元。最新一批更正影響了超過51.9萬稅表，其中43萬納稅人收到了平均約1189元的退稅。

國稅局已經審核了最簡單的稅表，現正專注於更複雜的稅表，對退稅的審核和更正處理幾乎完成。國稅局計畫在年底前發放另一批更正退款。

更詳細信息請參閱聯邦國稅局2020年失業救濟金排除常見問題解答網頁，https://www.irs.gov/newsroom/2020-unemployment-compensation-exclusion-faqs，包括如何填寫提交修正申報表的詳細信息。

國稅局 退稅 稅表

上一則

年底轉職潮產品經理職缺火熱 臉書平均年薪35萬元

下一則

阻止小偷「太冒險」聖荷西入店行竊更猖狂

延伸閱讀

2020年失業救濟金繳稅的納稅人 將收到IRS退款

2020年失業救濟金繳稅的納稅人 將收到IRS退款
子女稅優惠擴大 國稅局官員詳解

子女稅優惠擴大 國稅局官員詳解
國稅局與國際組織一起打擊慈善詐欺

國稅局與國際組織一起打擊慈善詐欺
國稅局 2022 年老年人稅務輔導

國稅局 2022 年老年人稅務輔導
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

熱門新聞

徐佳青表示，目前健保採「2+2」原則，僑胞被除籍後兩年內返台的話，可馬上恢復健保。（記者李榮／翻攝）

僑胞除籍後兩年內返台 馬上入健保

2021-10-25 18:45
不出幾秒整片玻璃就被安靜地取下。（記者李榮／翻攝）

北加賊人敲車窗偷電腦 畫面全都錄

2021-10-27 17:53
民眾報案的軟件Citizen上的案發現場截圖。（取自Citizen）

金山亞裔婆婆市中心遇襲 好心人相助卻被砍傷

2021-10-28 00:38
大氣河過境灣區，造成灣區許多地區淹水。圖為北灣馬連市清理人員正試圖將大水引入下水道。（Getty Images）

金山灣區狂風暴雨 逾700樹倒、200處淹水 釀4萬戶停電

2021-10-26 01:16

李雲迪與中國鋼琴家的宿命

2021-10-25 02:11
葡萄含有一定的抗氧化成分。(Getty Images)

天然美容聖品 6食物女性可多吃

2021-11-01 02:01

超人氣

更多 >
密州狠夫殺妻今開庭 華女紀夢奇命案始末

密州狠夫殺妻今開庭 華女紀夢奇命案始末
中國將再造5個「天眼」 領先全球50年

中國將再造5個「天眼」 領先全球50年
河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉

河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉
因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」

因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」
馬斯克推特吟曹植「七步詩」 網：感嘆加密貨幣消長？

馬斯克推特吟曹植「七步詩」 網：感嘆加密貨幣消長？