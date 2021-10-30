增招生人數 灣區公立學校聘請營銷公司

灣區和全國各地的公立學校，目前都在積極準備聘請營銷公司來增加招生人數。（本報檔案照）

灣區 和全國各地的公立學校 ，目前都在積極準備聘請營銷公司來增加招生人數。因近年來灣區公立學校的招生人數有所下降，導致數百萬元的收入損失。營銷策略中包括TikTok視頻、廣告宣傳和其他網路營銷方式。

雖然大多數教育 官員並不認為公立學校是一種銷售產品，但就像快餐、運動飲料或運動鞋品牌一樣，學區擁有數十億元的宣傳預算並在競爭激烈的市場中展開角逐。

現在灣區公立學校的官員，正著眼於解決入學率下降和教師短缺等問題，正在聘請專業公司來提升公校的形象，以便吸引和留住學齡青少年。官員表示，雖然學校不是軟飲料，但過去幾十年的教育已經成為一個競爭激烈的市場，為家庭提供了很多選擇。

與灣區合作的營銷公司 Target River 首席執行官埃普森 (Brian Epperson) 表示：「很多時候，家庭是在信息有限的情況下，決定選擇哪所學校的，是公立學校、私立學校還是特許學校。如果把公校看作是一家企業，應該要有一筆大的預算來進行宣傳和推廣，讓家長更好地了解學校的信息，從而為孩子們作出選擇。」他說，在這種情況下，客戶是學生，每個人每年需要價值1萬元或更多的國家資助。

目前舊金山的學區，正在使用廣播廣告、郵件、公交車長椅或在線廣告，同時完善其網站和徽標，以幫助家庭對學校建立良好的印象，和保持信息暢通傳達。也有公立學校計畫進一步進入社交媒體，將推特或Facebook推向學生或是家長所在的範圍。

被問及公立學校的家長如何看待這一營銷策略時，家長的回答是，如果這些網路和廣告營銷的費用，不用家長承擔的話，他們沒有過多的干涉意見。只是廣告包裝營銷背後的教育內容與實質的執行落地，家長們期待有相關部門監管，希望不要出現教育亂象。