運動家留屋崙 阿縣議會同意捐3.5億資助建球館

運動家新的海濱球館位於霍華德碼頭，投資巨大。阿縣議會已投票批准，願意透過稅區支持球館基建。（取自運動家官網）

經過7個多小時的討論，阿拉米達縣議會26日晚以4比1的投票 ，批准了一項不具約束力的決議，表明阿縣願意資助屋崙 運動家職棒隊（A's）在屋崙港霍華德碼頭建設新球館的計畫。具體來說，阿縣將球館項目產生的部分地稅和車輛牌照稅貢獻到一個增強型基礎設施融資 稅區，在45年內幫助球館周邊打造可負擔房、公園和其他造福社區的基建。會上透露，45年阿縣捐出的稅收，初步測算約為3.546億。

值得注意的是，這次決議只說明一種意向。並不表示阿縣正式承諾採取明確的行動計畫。但決議是推進新球館計畫的關鍵一步。意味著運動家可以留在屋崙，為屋崙港帶來數以千計的新工作和住宅。擬議計畫將成為全國最昂貴的開發項目之一，如果獲得批准並建成，將極大地改變屋崙濱水區。因為新球館建設一拖再拖，運動家及職棒大聯盟（MLB）均表示，可能遠走拉斯維加斯。金州勇士、美式足球隊突襲者（Raiders）已先後離開屋崙，若運動家也搬走，屋崙將再也沒有大聯盟頂級體育球隊。

運動家在港口的開發計畫總計120億，包含球館、住房、酒店和大量的基建設施。球館為私人融資，價值10億。預計有3萬5000個座位，3000個住宅單位，多達150萬平方呎的商業空間，多達27萬平方呎的零售空間，一個有3500個座位的室內表演中心，400個酒店房間和多達18畝的公共開放空間。因為基金投資巨大，運動家希望建立稅區，讓屋崙和阿縣捐稅收出來，支持建設。

根據會上消息，屋崙市府每年貢獻20.38%的经常性普通基金净收入（不含車輛牌照稅費），約為730萬，45年總計3.285億。而阿縣每年貢獻79.02%的经常性普通基金净收入（含車輛牌照稅費），每年788萬，45年總計3.546億。

阿拉米達縣議會議長卡森（Keith Carson）在五個縣議員中唯一投票反對決議。他表示，阿縣需要把錢花在醫院和社會服務項目上。並形容，支持該決議是某種信念的飛躍（a leap of faith），因為項目有一長串的未知數，尤其考慮到未來要捐獻約3.55億縣級稅收。「一旦我們採取不具約束力的政治立場，就幾乎不可能收回決定。 」

縣議會副議長麥利（Nate Miley）說，縣議員願意在動議的基礎設施更進一步，讓阿縣有機會圍繞稅區問題做更多的盡職調查，並且不耽誤任何可能取得的進展，以便讓項目支持公共利益。

運動家隊總裁卡瓦爾（Dave Kaval）表示，球隊迫切需要解決新球館問題。自5月以來，球隊官員已訪問了拉斯維加斯，以探索搬遷的可能性，同時也與屋崙進行了談判，他們打算在世界系列大賽（World Series）之後發布一份潛在的體育場館地點的簡短清單。他希望各界盡快達成一致，在無約束力投票後，所有關鍵方進行有約束力的投票。「我們的時間不多了。有來自美職棒大聯盟的很大壓力，必須要有一個答案。 」

但他強調，運動家和屋崙在一些財務条款上有分歧，涉及基建，縣政府是否會參與、社區福利、可負擔住房，以及圍繞交通的一些規定。這些項目是開放的，有投標要求。雙方正在努力，希望最终達成一致。

此次投票並不意味著新球館前期工作結束。屋崙仍在進行最後的環境審查，預計將在年底前發佈，隨後將盡可能地獲得開發協議和規畫委員會的批准，以便讓市議會投票。

一旦項目得到市府的批准，運動家還要得到屋崙港口的簽字。包括對該項目與港口運營相容的步驟開綠燈。