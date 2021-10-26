僑委會線上講座：僑胞除籍2年內返台 馬上入健保

徐佳青表示，目前健保採「2+2」原則，僑胞被除籍後兩年內返台的話，可馬上恢復健保。（記者李榮／翻攝）

北加州 南灣台灣 同鄉會等多個僑團宣布，邀請僑務委員會副委員長徐佳青舉辦「僑胞返台須知—故鄉事報你知」線上講座。由於新冠肺炎疫情導致國際差旅、交通的停滯與入境政策緊縮等影響，徐佳青針對台灣最新入境、復籍、復保、年金領取等相關規定釋疑。

當日講座內容包括僑胞海外回台防疫規定須知、健保卡和戶籍恢復規定、年金、退休金、紓困金、五倍券之領取方式。活動由北加 州南灣台灣同鄉會主辦，北加州台灣文化體育協會、世界華人工商婦女企管協會北加州分會、聖荷西急難救助協會、台中—庫市友誼城市協會、宜蘭—庫市友誼城市協會，以及北加州東吳大學校友會等協辦。

北加州南灣台灣同鄉會會長周信結表示，感謝所有合作僑團合辦這次副委員長的視訊講座，也謝謝過去幾年大家一起合作支持僑委會、舊金山經文處一起推動台灣政府在北加州的主流外交及文化傳承工作。僑委會在委員長、副委員長及其他幹部努力下，推動多項新政策，對連接台灣及世界僑民在科技文化經貿產業上，都有新思維、新做法及傑出成果，而這次講座的內容也非常重要。

徐佳青表示，新冠肺炎疫情影響嚴重，但所幸台灣的政府防疫還是做得非常好，目前幾乎是全世界唯一能夠達到「清零」狀態的地方。而僑胞因為無法回台，也有許多疑惑，像是戶籍、健保、年金等都是最常見的問題。

她指出，根據中華民國戶籍法規範，未入境兩年以上者會自動除籍。不過除籍並不會影響憲法所保障的中華民國國民的身分，如果因為沒有入境而被除籍，中華民國國人只要拿著中華民國護照回台，當天就可在電腦連線下，馬上可以恢復戶籍。

然而，如果超過兩年沒有入境，包括國民年金、勞工保險、軍公教年金就有可能暫時被影響，不過旅外的僑胞只要每年寄送經外館驗證的身分或居住相關證明，通過審核後即使住在國外還是可以繼續領。之間未領的部分，也可以回溯。

很多人都關心全民健保的問題。徐佳青指出，如果被除籍，會自動被暫時停保。但目前已有相應的政策，也就是採「2+2」原則。僑胞在遭除籍後兩年內返台的話，從入境那一天開始算起，就可以馬上恢復戶籍和健保。在被除籍與復保之間的保費，也不用繳納，保費從恢復健保的那一天起算。然而，依照目前的規定，如果是超過四年沒有入境，就還是會有必須要等六個月才能重新加保的規定。

當天活動主持人、僑務委員李漢文指出，由於疫情的影響，很多僑胞都久未返台，隔離規定也是大家最關心的話題之一。但預料今年12月底之前返台的僑胞，在隔離防疫政策上仍不會鬆綁。不過，依照衛生福利部長陳時中日前回應立法委員的說法中可以看出，明年防疫隔離政策應該會鬆綁一些，包括是否將強制住防疫旅館改採居家檢疫、縮短檢疫天數等，都在討論的範圍。

周信結表示，僑胞如果對相關規定有疑慮，可上網查詢：https://www.ocac.gov.tw/ocac/subsites2/pages/detail.aspx?site=af324ca7-bd1a-4f98-b704-6eec80ba4054&nodeid=4607&pid=31177371。