哈囉喂同樂日、藝術家聯展 10/30華埠登場

公眾可掃描二維碼或上網參與多項線上活動。（圖片由CYC提供）

舊金山社區青年中心（CYC）與中華總會館21日聯合召開記者會，發布將於10月30日上午11時至下午3時舉行第七屆「華埠 哈囉喂同樂日」線下活動。地點是天后廟街和黃先護遊樂場，安排「大畫家小畫家」和柔功門「醒獅表演」等親子活動，以及「海報設計及短片創作比賽」來迎接萬聖節 到來。

中華總會館中文書記李殿邦表示，為振興華埠經濟，Be Chinatown 將會在10月30日上午11時30分，在都板街舉辦以「群星璀璨耀華埠」為主題的藝術家作品聯展。聯展由華埠商人協會、社區青年中心、美化華埠行動委員會以及華埠訪客中心主辦，華埠攝影 學會和攝影師聯盟協辦，希望聯合中華傳統文化藝術與藝術家的力量，使華埠再現往日活力與生機。會後各位傑出的藝術家與中華總會館代表一行參與討論，如何通過藝術品的展覽、創作、交流以及藝術聯動的形式，來激活華埠的經濟，讓更多的訪客可以常來常駐華埠。

「華埠哈囉喂同樂日」當天，現場將設置「南瓜地」，供一家大小前往拍照留念。孩子們可以把南瓜雕刻出他們最喜歡的圖案。本屆「華埠哈囉喂同樂日」還安排了三項線上競賽，包括萬聖節海報、視頻和攝影比賽。請務必在10月24日截止日期之前提交參賽作品，以便有機會贏取現金獎勵。今年的主題是「黑暗中的生物」。更多詳情，公眾可瀏覽網頁www.cycsf.org了解更多詳細信息。

社區青年中心行政主任溫靜婷（Sarah Wan）指出：「萬聖節在華埠一直是一項非常有活力的活動。今年更希望通過這次活動可以給華埠增添活力與生機，一掃因疫情帶給社區的沉悶，加強社區關係的連動，並為社區帶來歡樂。」

經濟及勞動力發展辦公室（OEWD）、CCHP、COMCAST、華埠商人協會是活動贊助和協辦單位。OEWD職商事務組表示：「感謝CYC與OEWD合作，實現將華埠萬聖節活動帶到社區的承諾和熱情，推動舊金山小商業發展，服務家庭、商戶和遊客。華埠各合作商家將提供特價商品優惠券。」

華埠歷史文化協會會長羅玉棠說：「我小時候是在華埠的遊樂場遊玩長大，今日又回來與社區合作，為這裡的孩子們提供遊玩和節日的資源。我覺得這是一個良好的循環，很有意義。在過去一年多的時間裡，華裔的社區經歷了很艱難的一段時光，很高興能在這次特別的萬聖節活動中，為社區的孩子們提供支持。」