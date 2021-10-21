假美軍之名誤導投資人？Theranos前高級產品經理作證

荷姆斯(中)參加2015年柯林頓全球峰會（Clinton Global Initative）。左為前總統柯林頓，右為阿里巴巴創辦人馬雲。（推特截圖）

矽谷驗血科技公司Theranos涉詐騙案在本周的庭審中迎來了新的證人，公司前高級產品經理艾德林（Daniel Edlin）。艾德林作證，關於血液檢測的誤差以及血液樣本的容量問題，公司內部早已起了爭論。

一份早期的員工郵件指出，缺少足夠的數據來支持公司創辦人荷姆斯（Elizabeth Holmes）所提出的用千分之一的常規血液樣本完成血檢工作。荷姆斯也曾表示，不可以使用「無與倫比的精確度」的形容。

傳媒大亨默多克（Rupert Murdoch）向荷姆斯的公司投資 了1億元，他的名字也出現在了被傳喚證人的名單中。

一份公開的郵件表示，荷姆斯告訴默多克：「很高興有你的加入。」默多克回覆：「感謝你，伊莉莎白，享受當下的每一刻吧。有任何測試結果出來嗎？」

聯邦檢察官博斯蒂克（John Bostic）表示，為了誘導投資人，荷姆斯誇大了Theranos與美國 軍方的合作，「與軍方的合作是她整個計畫的一部分。」博斯蒂克說。他認為，軍方是在荷姆斯的誤導下才選擇與Theranos公司合作。

荷姆斯向投資人宣傳說，Theranos的技術將被用於美軍直升機上，並會拯救戰場上的士兵。艾德林表示，儘管公司確實在和五角大樓進行合作，但是他並沒有看到血檢儀器被送往戰場，或是出現在美軍的航母上。

Theranos的研究人員此前便擔心血檢儀在戰場上會因為過熱而癱瘓。然而在20日庭審呈現的最新的證據中，一位美軍醫師在非洲三個國家測試了儀器，並報告到儀器運轉正常。艾德林證實該儀器被送往了美軍特種任務中心，但他表示測試並未進行，他也並不清楚原因。

同時，醫藥巨頭輝瑞 公司（Pfizer）也成為荷姆斯宣傳的資本。荷姆斯曾向投資人宣稱公司的科技得到了輝瑞公司的認可。然而輝瑞在2008年便發現Theranos的產品宣傳「無法令人信服而且準備得很糟糕」，並表示對於他們的技術並不感興趣。

公訴人表示，荷姆斯曾多次表明Theranos的技術受到頂級醫藥公司的認可，並且在一份報告中使用了輝瑞的商標，這些都沒有得到輝瑞的許可。

根據法庭進程，在下周的庭審中，輝瑞公司診斷部門主任將出庭作證。