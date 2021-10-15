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Netflix脫口秀惹議 跨性別員工下周擬罷工抗議

編譯組╱灣區14日電
脫口秀諧星查普爾在Netflix播放的喜劇特別節目，受到社區與Netflix內部員工批評。(美聯社)
脫口秀諧星查普爾在Netflix播放的喜劇特別節目，受到社區與Netflix內部員工批評。(美聯社)

Netflix共同執行長薩蘭多斯(Ted Sarandos)日前致信電郵給員工，為公司決定播出爭議性脫口秀諧星查普爾(Dave Chappelle)喜劇特別節目進行辯護。該節目播放關於跨性別人士的笑話為其特色。他否認此會導致對「現實世界的傷害」(real-world harm)。

信中寫道，薩蘭多斯在許多不同場合說冷笑話，這是他的風格，粉絲喜歡他的喜劇與評論。脫口秀諧星經常揭露令人感到舒服的議題，因為脫口秀本質就是高度挑釁。作為領導團隊一員，不認為「The Closer」節目有意煽動對任何人的仇恨或暴力。

Netflix上周因播放查普爾節目「The Closer」，受到抨擊，在公司內部與網路都引起批評。Netflix跨性別員工正在計畫於下周罷工，抗議公司決定播放此節目，部分員工在節目上周首播之前，已提出對節目的關切。公司領導人包括全球電視部門負責人巴佳里亞(Bela Bajaria)與薩蘭多斯，認為決定播出節目，並未越界。

Netflix劇集「親愛的白人」(Dear White People)跨性別劇作家摩爾(Jaclyn Moore)上周表示，她將不再為這些媒體流服務公司工作。Netflix資深軟體工程師費德(Terra Field)也推文發聲，表達不滿。公司則於11日暫停費德與其他兩名員工職務，因為他們上周企圖干擾執行會議。但根據費德推文透露，她的職務已被恢復。

據了解，節目播出後數天，有超過1000人致電話發信給Netflix抱怨節目內容。薩蘭多斯則寫信給員工指出，查普爾是Netflix收視最高的喜劇演員，公司與他長期合作，他的上個節目是最多人觀看、最多忠實觀眾與獲獎最多的脫口秀節目之一。「The Closer」節目播放以來，已有1000萬人觀看。Netflix共同執行長赫斯汀斯(Reed Hastings)在內部留言板透露，Netflix未來將持續和查普爾合作。

這不是查普爾第一次因為節目而惹怒社區或Netflix員工。Netflix黑人與跨性別員工組織先前曾與公司領導層會面，討論查普爾另一個特別節目，對公司持續播放跨性別議題節目表示失望。　　　　　　　　　　　　　　　　

Netflix 罷工 黑人

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