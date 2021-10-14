聯邦參議員李麥克訪灣區 華人帶他吃火鍋

李麥克與灣區領袖見面，他申支持台灣，並讚揚台灣的民主成就，「台灣是亞洲自由的燈塔」。（郭宗政提供）

共和黨 聯邦參議員李麥克（Mike Lee）日前訪問灣區，會見多位主流人士與灣區的僑界領袖，包括加州共和黨副主席郭宗政、僑領崔競乾與夫婿陸申等人都接待李麥克。崔競乾本月9日在南灣設宴，邀請李麥克等多人共進火鍋晚餐，20多人一起圍爐。從猶他州來的李麥克見到滿桌豐盛食材、並且能自己挑選、隨意煮食，讓第一次吃到中式火鍋的他非常驚艷，直說「好吃」。

李麥克的灣區行程包括到舊金山走訪華人餐廳，並與殘疾人士交換意見。他也在南灣會見商界領袖，探討關稅問題，以及關稅可能對於美國 高技業的影響。談到對於台灣 的態度，李麥克重申他支持台灣，並讚揚台灣的民主成就，「台灣是亞洲自由的燈塔。」

10月9日在南灣的火鍋宴，除了崔競乾、陸申、郭宗政以外，李俊宗、吳澄宜、楊承志等華人領袖與科技界人士都與會。崔競乾建議李麥克能前往台灣訪問，加強台美的實質關係，而李麥克也表示，之前就已經在申請前往台灣，希望能在今年11月成行。

崔競乾說，自己是幾周前在聖地牙哥參加共和黨大會時碰到了郭宗政副主席，希望能幫忙支持李麥克，特別是接下來的參議員競選中，共有三人競爭席位，更需要團結支持，為李麥克加油。

郭宗政表示，期待能夠有更多華人認識李麥克，拓展華人與主流溝通的渠道。同時也期待李麥克能到台灣訪問，強化台灣與美國的連結與交流。

崔競乾並表示，在共和黨大會時有還有見到猶他州的眾議員歐文斯（Clarence Burgess Owens）。歐文斯對台灣也是相當友好，當日還親切地將打球得到的大戒指拔下來給她照相，「他問了我的姓名，知道我是從台灣來的僑民。看到大家對台灣那麼友好，我們真的應該努力維持台海的和平。」

此外，郭宗政還帶李麥克參觀臉書總部，以及北嶺浸信會（North Valley Baptist Church）。李麥克指出，自己堅信自由，也認為個人的身體自由與受教的選擇權利相當重要。

郭宗政指出，雖然李麥克是猶他州的參議員，灣區民眾沒法投票給李麥克，但是李麥克在華府投票的法案，深深影響全美國所有的人。華人向來對於政治比較疏遠、不熱衷參與，但是他認為在美國一定要能涉入政治，發出聲音，才不會把自己的未來被別人所決定。

他進一步表示，涉入政治並不是一定要出來競選，事實上只要作為一個選民、一個能夠明智判斷的選民也是參與政治的一種。雖然美國是兩黨政治，常常是光譜兩個極端互相爭辯，但建議大家不要因為候選人是民主黨、或是共和黨，就決定投票給該候選人、或者選不投給該人。應該要仔細了解政治人物的理念與政見，以及他們的過往紀錄。畢竟生活的方方面面，像是預算、治安，甚至教育等議題，都是由政治所決定，因此出來投票非常重要。

李麥克也呼籲，大家都應該要成為註冊選民，而且如果黨派的信念與價值與你相同，就應該註冊為該黨派的選民，表達聲音，「如果你認為政府應是小政府，不要管太多、降低稅負、尊重自由、加強教育系統，則就應該註冊為共和黨的選民。」