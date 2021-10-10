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犯罪學教授 涉嫌北加森林縱火被捕

編譯組／綜合電
一名犯罪學教授8月涉嫌在北加州縱火被捕。（Getty Images）
一名犯罪學教授8月涉嫌在北加州縱火被捕。（Getty Images）

檢察官表示，在8月的一個周二，梅納德（Gary Maynard）駕車離開Lumberjacks餐廳停車場，沿著Main Street行駛，離開加州東北角的小鎮蘇珊維爾（Susanville），從一條陡峭的高速公路進入塞拉內華達山脈（Sierra Nevada），在森林裡，他點燃了一把火。

梅納德是一名專門研究偏差行為的犯罪學教授，現在被拘禁在沙加緬度監獄等候審判。調查員說，這名犯罪學專家自己成了罪犯。

加州森林防火廳（Cal Fire）指出，加州每年約有10%的野火是人為縱火，縱火者的身分包括律師、牙醫、百萬富翁和遊民。加州近年縱火率不斷上升，去年上升6%，案件數量從301年增加到320件。過去兩個月，有三名嫌犯涉嫌在北加州縱火，燒毀數千英畝土地和200多棟房屋和商店。梅納德縱的多場火在有機會燒毀房屋前就已被撲滅。

在加州擔任調查員專門審訊縱火犯的諾許庫格（Ed Nordskog）說：「荒野縱火犯是世界上最危險的罪犯，他們可以在一個小時內燒掉一整座城鎮。」

9月底，畢業自加州理工學院（California Institute of Technology）的矽谷瑜伽教師蘇維涅娃（Alexandra Souverneva）涉嫌點燃「小鹿山火」（Fawn fire），造成三個人受傷，燒毀185座建築物。消防官員表示，有足夠的證據證明蘇維涅娃是故意縱火，她還可能涉及前一天發生的另一場火災。

一些縱火專家表示，加州縱火案近年來其實有減少的趨勢，但新冠疫情導致縱火活動增加，疫情期間因縱火被捕的人數激增。數據顯示，加州2020年發生120宗縱火案，2019年為70宗。

諾許庫格在他的職業生涯中審訊過300多名縱火犯，他表示，縱火是一種跨越種族和性別界限的犯罪，像好萊塢電影描寫的為尋求刺激而縱火的人其實不多，比較常見的是對工作或家庭生活感到沮喪，或精神出狀況的人。他說：「大多數的縱火犯只是情緒憤怒的人。」

調查人員表示，梅納德的案子似乎與疫情造成的精神壓力有關。他們透過追蹤梅納德糧食券和電話的使用紀錄，以及他們在梅納德汽車上安裝的追蹤器，來了解他的動向。

梅納德在紐約石溪大學（Stony Brook University）獲得社會學博士學位，先後在聖他克拉拉大學、查普曼大學（Chapman University）和蘇諾瑪州大任教，他對1978年南美蓋亞那瓊斯鎮發生的大屠殺特別感興趣，至少撰寫了六篇與雅教領袖瓊斯（Jim Jones）有關的文章。

縱火 加州 疫情

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