北加小鎮盧米斯「茄子節」 疫後歡樂回歸

茄子節的活動現場吸引了不少人。（李克供圖)

一年一度的北加州 小鎮盧米斯（Loomis）的茄子節（Eggplant Festival）在10月2日舉行。這是盧米斯這個地方每年最大的社區家庭娛樂活動，相當於一個城市的大型博覽會。

盧米斯位於中谷的普萊賽縣（Placer County），位於沙加緬度的東面。由於疫情 ，去年的茄子節停止舉辦，雖然現在疫情依舊未有完全消除，但隨著社會的逐漸開放，社區活動也慢慢多起來。小鎮居民及來自北加 州其他城市的遊客陸續前來參加盧米斯茄子節。

茄子節的藝術展覽。（李克供圖)

在節日中，小鎮街道兩側擺出了各種各樣的攤位，遊客可以購買食品、諮詢服務事宜、參加公益活動。還可以欣賞美妙的音樂。

盧米斯的人口大約是6000多人，名副其實是一個小鎮。城鎮以農作物為主，特別是本地產的茄子，聞名於北加州。早在19世紀中葉，隨著淘金熱的出現，這裡就建立起了盧米斯小鎮。1987年由盧米斯小鎮商會舉辦了第一屆的茄子節，以後就延續至今，每年舉辦一屆。

麥克勞克林管弦樂表演。（雍太有供圖）

茄子節娛樂演出的重頭戲為社區著名的麥克勞克林（Mclaughlin Studio）管弦樂、爵士樂及舞蹈學院表演。劇院總監為大學音樂系主任。管弦樂演奏節目包括許多世界著名樂曲，如「多瑙河之波」、「藍色探戈」等。

茄子節還舉辦烹飪大賽，大賽第一名可獲得100元獎金。另一項是粉筆藝術比賽。比賽在街道地面上繪畫。許多小朋友饒有興趣的參加了這一有意義的賽事活動。茄子節還舉辦了藝術作品展覽，很多社區藝術家都利用這次機會展示自己的藝術作品，積極的參與了這一活動。最後盧米斯茄子節圓滿結束，落下帷幕，社區居民和外地遊客也都表示渡過一個令人難忘的、快樂的節日。