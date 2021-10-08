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密爾布瑞華男開車碾死遊民 被控謀殺

記者李晗 / 密爾布瑞報導
23歲的楊姓華裔男子被指開車撞倒遊民之後來回碾壓，被控謀殺罪。（聖馬刁縣警局）
23歲的楊姓華裔男子被指開車撞倒遊民之後來回碾壓，被控謀殺罪。（聖馬刁縣警局）

聖馬刁縣華裔聚居的小城密爾布瑞（Millbrae）日前發生命案，一名華裔男子被指開車碾壓一名女性無家遊民，導致該遊民重傷身亡。目前這名華裔男子被聖馬刁地檢處指控謀殺罪名。

案中嫌犯是23歲的楊姓男子Garrett Young，居住在密爾布瑞市，案發後已經被捕候審。有認識他的密市華人鄰居表示，自己看著楊男長大，指出他從小身材就很高大，同時患有「心理疾病」。根據主流傳媒的報導，楊男有自閉症以及學習障礙。

不願具名的鄰居也指出，楊男的父親是之前捲入醜聞的屋崙警局警官Warren Young，母親是排球健將，所以楊男自己也就身材高大。醜聞事件之後父母就分開，楊男自己仍然住在密爾布瑞，但是鄰居已經很多年沒有見到他父親。

案發是在9月20日清晨。楊男是密市市中心超市Safeway的員工，主要負責清潔和整理購物手推車。根據地檢處的說法，53歲的女遊民Gryselda Joseph經常對楊男抱怨他廁所清潔不夠乾淨，並且「吼」他，讓楊男不滿。而且這樣的爭執已經發生了幾個月。

隨後楊男在當天早晨，開著他的BMW SUV直接在街頭撞向了該女遊民，撞倒她之後並且來回碾壓三次。警方在新聞通告中稱，當時楊男是開著車「高速」撞向了女遊民。案發地點是在密市Broadway街的星巴克（Starbucks）停車場，就在Safeway超市對面。

隨後女遊民被送醫搶救。而警方在調去了監控錄像之後，確認了嫌犯楊男，在他密市的家中抓了他。當時他被控企圖謀殺（Attempted murder）。因為他有心理疾病，醫師團隊也在鑑定他是否能夠出庭應訊。

案發兩個多星期之後，聖馬刁縣警察局發布通告稱，女遊民在10月6日周三早晨傷重離世。因此地檢處對於楊男加控了謀殺罪。

根據臉書上一個也叫Garrett Young、居住在密市的帳號顯示，他在2019年開始供職於Safeway超市。據悉，如果醫師鑑定楊男可以出庭應訊，那麼本案下一次法庭審理的日期是11月15日。

案發地點是密爾布瑞市的星巴克停車場。（谷歌地圖）
案發地點是密爾布瑞市的星巴克停車場。（谷歌地圖）

華裔 星巴克 警察

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