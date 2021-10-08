華美半導體協會30年慶 將探討芯片短缺

2021華美半導體協會年會。（華美半導體協會提供）

華美半導體協會（CASPA）將在16日舉行2021年會，主題為「全球半導體的創新和展望」。作為世界上最大的華裔美國 人半導體組織，協會自1991年創立後，已經走過了30年的歷程。在6日的記者會中，現任會長張曉東表示，今年的年會將邀請到5名業界專家以及5名協會成員對各自領域進行分享。

去年的疫情大流行改變了每一個人的生活和工作，同時也給半導體行業帶來了更多的挑戰和機遇。包括網絡頻寬、通信延遲、電池壽命、信息安全等議題都是當下值得討論的議題。另外，新興科技比如雲計算、5G、人工智能 、自動駕駛和物聯網在近些年持續升溫。市場對於半導體的需求似乎永遠無法得到滿足，全球的半導體行業也在進行著新一輪的創新。

以色列半導體專家科恩（Shai Cohen）。（華美半導體協會提供）

年會的講者包括英特爾公司數據中心副主任、硅光子部門總經理Hong Hou、以色列半導體專家科恩（Shai Cohen），Cadence執行長陳立武（Lip-Bu Tan）、RICS-V公司執行長雷德蒙（Calista Redmond）、加州大學 柏克萊分校電子工程及電腦科學教授尼科利茨（Borivoje Nikolic）。

Objective Analysis公司執行長漢迪（Jim Handy）。（華美半導體協會提供）

座談會將以半導體芯片短缺的影響和解決方案為主題，參與座談會的嘉賓有Synopsys副執行長、前CASPA委員長王秉達（Brandon Wang）、Objective Analysis公司執行長漢迪（Jim Handy）、Diodes Incorporated高級副執行長Emily Yang、英特爾公司數據中心副主任、硅光子部門總經理Hong Hou、Macronix American公司副執行長Anthony Le、SiliconMotion公司委員長（Robert Fan）、OnSemi首席採購官Nana Tseng。