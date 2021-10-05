我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新研究：輝瑞第2劑打完半年「保護力剩47%」

FDA前局長：Delta在美肆虐近尾聲 全球趨緩還要等

電波刺激腦 舊金山加大治好嚴重憂鬱症

編譯組／灣區4日電
舊金山加大科學家團隊在一名罹患嚴重且難以治療的憂鬱症女性患者腦部植入裝置，進行治療，並取得明顯的效果。(圖取自舊金山加大官方臉書)
舊金山加大科學家團隊在一名罹患嚴重且難以治療的憂鬱症女性患者腦部植入裝置，進行治療，並取得明顯的效果。(圖取自舊金山加大官方臉書)

舊金山加大科學家團隊在一名罹患嚴重且難以治療的憂鬱症女性患者腦部植入裝置，可以感應到她何時有憂鬱想法或衝動，並用電波刺激打斷負面情緒，讓這名女性幾乎一年沒有發生憂鬱症狀。這個案例是第一個證明科學家可研究大腦活動、辨別憂鬱症患者功能障礙的確切位置，並透過高度目標性刺激，對憂鬱情緒進行導正。

這個實驗性療法，建立了使用電刺激治療憂鬱症與其他情緒障礙的研究基礎。較早運用刺激治療嚴重憂鬱症的嘗試大部分都失敗了，科學家期望這次的新方法，可提供精確並針對特定症狀的治療案例，達到成功治療效果。

這項研究內容的早期進展，4日刊登於「自然醫學」(Nature Medicine)期刊報告，將引領適應性療法，期待可協助數百萬名罹患棘手憂鬱症的患者。報告資深作者、舊金山加大神經外科醫生Dr. Dr. Edward Chang表示，真心希望這個療法可擴展到其他目前還未存在的技術，無侵入性地調節憂鬱症的大腦迴路。

一名之前住在灣區的女性居民，擔任這項研究計畫對象。她表示，目前的生活與一年前尚未植入設備前相比，大不一樣。她現在能保持情緒的平衡，不會讓陰暗情緒壓垮，無法獨立工作或生活、甚至沒法開車。品嘗食物味道更好，可享受一碗簡單的湯，這也是治療有效的第一個線索。她現在也可欣賞夕陽落在海面上，或單純地欣賞後院一隻漂亮的鳥。

然而，這一研究還需要證明能對更多的患者有效。參與這項研究與其他正在進行的相似研究的科學家表示，一個成功案例並不意味著已解決所有難題。美國約有1700萬成人罹患嚴重憂鬱症，其中多達三分之一被視為難以治癒，代表著他們對藥物與心理諮詢在內的傳統療法，沒有反應。儘管腦刺激確實對憂鬱症患者與其他情緒障礙者有效，但目前為止，尚未成為一種廣泛有用的療法。

許多科學家認為，這是因為憂鬱症可能是因為個人在大腦特定迴路失靈引起，對某些人來說，只有將電極植入大腦深部，才能到達這些通路。舊金山加大團隊先確定大腦位置，當受到刺激時，似乎可緩解憂鬱症狀，或促進正面情緒。確定位置後，才能植入可感知憂鬱波模式何時開始的設備，並適時加入電流刺激，以促進良好感覺並掃除消極感受。

憂鬱症 舊金山 美國

上一則

口罩令、疫苗有沒有效 灣區數據會說話

下一則

吸食芬太尼致死 灣區案例激增

延伸閱讀

舊金山藍天使艦隊周、軍機秀 周三起登場

舊金山藍天使艦隊周、軍機秀 周三起登場
金山明年選舉選多 選民留意 勿忘自身權益

金山明年選舉選多 選民留意 勿忘自身權益
睽違1年 虎年華埠花車巡遊 明春歡樂登場

睽違1年 虎年華埠花車巡遊 明春歡樂登場
陳建芬交棒 邱俊亮接任舊金山台聯會長

陳建芬交棒 邱俊亮接任舊金山台聯會長
別錯過…舊金山藍天使艦隊周、軍機秀 疫後回歸

別錯過…舊金山藍天使艦隊周、軍機秀 疫後回歸

熱門新聞

孩子們高舉著「拯救Meyerholz」、「停止關閉我的學校」的自製標語加入到遊行的隊伍中來。（記者王子涵/攝影）

庫市學區3所小學將永久關閉 華人家長抗議

2021-10-03 02:20
阿拉米達縣警，上周突襲了加州史上最大的非法大麻種植活動團夥之一，繳獲10萬株大麻和超過1000萬美元的現金。（取自阿拉米達縣警推特）

加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電 變壓器爆了

2021-10-04 00:44
北加州東灣皮諾警局前警員瓦斯奎茲，因為與某個女子發生性愛關係時非法錄像，被康縣地檢處指控重罪和輕罪，他已經從警局辭職。（取自皮諾警局官網）

北加色魔警察 臥室藏攝像頭偷拍性愛

2021-09-28 19:13
荷姆斯在丈夫埃文斯的陪伴下走出法庭。（記者王子涵／攝影）

助理作證 揭Theranos荷姆斯私生活「購物清單也要保密」

2021-09-30 01:16
為滿足入學需求，加大系統計畫2030年前將增收2萬名學生。(美聯社)

加大2030年前將增招2萬名學生 相當1個新校區

2021-10-02 02:17
州長紐森28日在屋崙一口氣簽署了27項法案，以刺激更多、更快的住房建設，解決建設障礙，緩解加州住房危機，（記者劉先進／攝影）

史無前例 紐森一口氣簽署27項住房法案

2021-09-29 02:19

超人氣

更多 >
留學生檢測：美國人這麼溫柔？ 華人返鄉戳鼻：像撒了辣椒麵

留學生檢測：美國人這麼溫柔？ 華人返鄉戳鼻：像撒了辣椒麵

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024
見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳
影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵

影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵
「潘朵拉文件」揭海外避稅 河南美女代表馮琪雅上榜

「潘朵拉文件」揭海外避稅 河南美女代表馮琪雅上榜