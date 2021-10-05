電波刺激腦 舊金山加大治好嚴重憂鬱症

舊金山加大科學家團隊在一名罹患嚴重且難以治療的憂鬱症女性患者腦部植入裝置，進行治療，並取得明顯的效果。(圖取自舊金山加大官方臉書)

舊金山 加大科學家團隊在一名罹患嚴重且難以治療的憂鬱症 女性患者腦部植入裝置，可以感應到她何時有憂鬱想法或衝動，並用電波刺激打斷負面情緒，讓這名女性幾乎一年沒有發生憂鬱症狀。這個案例是第一個證明科學家可研究大腦活動、辨別憂鬱症患者功能障礙的確切位置，並透過高度目標性刺激，對憂鬱情緒進行導正。

這個實驗性療法，建立了使用電刺激治療憂鬱症與其他情緒障礙的研究基礎。較早運用刺激治療嚴重憂鬱症的嘗試大部分都失敗了，科學家期望這次的新方法，可提供精確並針對特定症狀的治療案例，達到成功治療效果。

這項研究內容的早期進展，4日刊登於「自然醫學」(Nature Medicine)期刊報告，將引領適應性療法，期待可協助數百萬名罹患棘手憂鬱症的患者。報告資深作者、舊金山加大神經外科醫生Dr. Dr. Edward Chang表示，真心希望這個療法可擴展到其他目前還未存在的技術，無侵入性地調節憂鬱症的大腦迴路。

一名之前住在灣區的女性居民，擔任這項研究計畫對象。她表示，目前的生活與一年前尚未植入設備前相比，大不一樣。她現在能保持情緒的平衡，不會讓陰暗情緒壓垮，無法獨立工作或生活、甚至沒法開車。品嘗食物味道更好，可享受一碗簡單的湯，這也是治療有效的第一個線索。她現在也可欣賞夕陽落在海面上，或單純地欣賞後院一隻漂亮的鳥。

然而，這一研究還需要證明能對更多的患者有效。參與這項研究與其他正在進行的相似研究的科學家表示，一個成功案例並不意味著已解決所有難題。美國 約有1700萬成人罹患嚴重憂鬱症，其中多達三分之一被視為難以治癒，代表著他們對藥物與心理諮詢在內的傳統療法，沒有反應。儘管腦刺激確實對憂鬱症患者與其他情緒障礙者有效，但目前為止，尚未成為一種廣泛有用的療法。

許多科學家認為，這是因為憂鬱症可能是因為個人在大腦特定迴路失靈引起，對某些人來說，只有將電極植入大腦深部，才能到達這些通路。舊金山加大團隊先確定大腦位置，當受到刺激時，似乎可緩解憂鬱症狀，或促進正面情緒。確定位置後，才能植入可感知憂鬱波模式何時開始的設備，並適時加入電流刺激，以促進良好感覺並掃除消極感受。