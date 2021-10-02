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嬌生疫苗罕見副作用 歐盟建議列入深部靜脈血栓

聖荷西公職人員強制接種新冠疫苗 市議會妥協

記者王子涵／聖荷西報導
聖荷西一名員警反對市政府強制要求疫苗的規定，已提出辭呈。（取自推特）
聖荷西一名員警反對市政府強制要求疫苗的規定，已提出辭呈。（取自推特）

聖荷西市府公務員強制疫苗令的期限在10月1日到了最後一天，仍有140名警察未注射疫苗。按照法令要求，他們將被政府解雇。這意味著，聖荷西將在一天內失去大量警員，這是任何一座城市都無法接受的損失。

當天上午，市議會在疫苗問題上終於做出妥協。市長李卡多（Sam Liccardo）宣佈，所有不願注射疫苗的警員以及其他市府公務員，可以選擇每周進行兩次新冠病毒的檢測，而免除強制疫苗令。

「我們首要的責任是在市民撥打911電話時，在第一時間派遣警員和醫務人員。」李卡多說，「所以我們需要鼓勵這些人前進。」他表示，更寬容的政策是他一直堅信的解決問題的最好方式。

「逼迫一個有不同想法的個人，往往會適得其反」，李卡多說。

根據聖荷西政府的統計，截止到周五，全市92%的市府公務員已經接種疫苗。其中大約有34%未接種疫苗公務員來自於城市消防局和警察局。

全市92%的消防員已接種疫苗，而警察群體的接種率稍低，大約有86%。

儘管市府做出了讓步，不過未申請宗教、醫療豁免的公務員將被停薪一周。市府發言人強調，市府會保留「開除」市府公務員的權利，如果他們在12月31日仍未接種疫苗的情況下。

聖荷西市議員佩拉雷斯（Raul Peralez）當天表示，他對於市府彈性的處理方式表示支持和感激。「我們現在有超過500名公務員沒有接種疫苗你可以想象，如果沒有今天的決定，市府的工作將受到巨大衝擊。」

聖荷西警察局表示，在警察工會與市府達成協議之前，有大量宗教豁免申請被送至警察局的行政部門。

市府表示，他們將逐件篩查、審核這些因宗教、醫療原因免除疫苗的申請。據統計，市府在9月30日晚上接收到至少350份豁免申請。

能夠達成疫苗令放寬的結果，與聖荷西警察工會的努力緊密相關。工會曾公開表示，140名警員因無法提交疫苗接種證據，將離開警察部門。這將對城市的執法行動造成嚴重影響。

疫苗 警察 聖荷西

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