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在柏克萊歷史性人民公園建住房 加大料將通過

編譯組／柏克萊29日電
加大可望批准在柏克萊加大旁的人民公園興建新住房。（美聯社）
加大可望批准在柏克萊加大旁的人民公園興建新住房。（美聯社）

為了提供住房給學生和當地好幾世代的貧困居民，預料加大（UC）30日將批准在柏克萊加大具有歷史意義但犯罪猖獗的「人民公園」（People's Park）興建新住房。

加大董事會29日投票建議批准這項住房計畫。加大董事馬克雷奇安（Hadi Makarechian）呼籲財務和資本策略委員會批准較低的預算，部分原因是這塊土地原本就是加大所擁有，同時，作為一所公立大學，這項開發案的預算細節將完全對外公開，競標的開發商不會願意開出一個低於總預算的價錢。

不過，People's Park Historic District Advocacy和Make UC a Good Neighbor兩個團體已對加大提告，要求加大停止進行開發案。他們說：「儘管學生住房是柏克萊一項重要的需求，但柏克萊加大還有其他能夠不破壞本市文化和歷史遺產的土地可以使用。」

柏克萊加大表示，他們的學生住房問題非常嚴重，迫使他們必須把校園附近所有八個加大擁有的土地都拿來興建住房，包括人民公園。

在柏克萊加大同意分16年提供近8300萬元作為市府包括警務在內的各項安全措施之用後，原本對擴大校園住房持反對態度的市長阿瑞昆（Jesse Arreguin）已轉為支持。阿瑞昆28日對加大董事會說：「現在是給人民公園一個新願景的時候。」

加大總校長德瑞克（Michael Drake）在寫給董事會的信中指出，柏克萊加大僅能提供23%的學生住房，是所有加大中最低，以致今年秋季班減收5000名學生。德瑞克說：「住房短缺對學生整體經驗造成不利影響，也難以招到教職員、研究生和博士後學生。」

目前有超過40名遊民固定逗留在人民公園裡，因為疫情，當局允許他們睡在公園，這項住房計畫也提出為這些遊民提供社會服務，以及為所有人創造更安全的環境，改善周邊社區的生活品質。

人民公園占地2.8畝，橫跨柏克萊加大校園以南三個街區。根據提案，公園超過一半以上的面積將繼續保留為開放空間，0.6畝土地會興建一棟有148個單位的學生宿舍，提供1111個床位給學生。宿舍大樓一樓會有公共零售商店，頂樓會預留為學生服務設施空間。開發案將於明年夏天開始動工。

此外，加大還會興建另一棟面積8萬7500平方呎的大樓，提供125個床位，其中一半視情況可能會提供給遊民使用。

柏克萊加大 預算 疫情

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