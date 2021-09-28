禁售加味菸、公寓內禁菸 聖荷西市議會9．28表決

聖荷西可能成為加州禁售加味菸的最大城市。（美聯社）

聖荷西 提案禁止銷售加味菸和禁止在公寓吸菸，可能成為加州 實施這類法令的最大城市。

聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）、市議員和社區領袖27日在市府大樓外一場集會中表示，聖荷西「早該」制定法律讓未成年人遠離這些誘人的水果、薄荷、蜜餞口味的香菸。由11名議員組成的聖荷西市議會將於28日對這項法案進行投票 表決。

李卡多說：「我們必須確保我們的年輕人得到保護，讓他們在成年後有能力做出健康選擇，如此他們才不會在幾十年後後悔。」

法案第一條法令將禁止聖荷西650多家菸草零售商銷售包括薄荷醇成份在內的香菸，並禁止新菸草零售店開在離另一家菸草零售店500呎範圍內和離學校、公園、社區中心或圖書館1000呎範圍內的地區。菸草零售商將有六個月時間出清現有的加味香菸存貨，這段時間內不會被罰款或被執法單位取締。

另一條單獨的法令要求，聖荷西大部分複合式住宅全面禁菸，無論是香菸、雪茄、電子菸、大麻產品都在被禁之列。法令適用於有三個或三個以上單位的住房，雙拼屋（duplex）、共渡公寓（condominium）、飯店和汽車旅館除外。現行法規只禁止民眾在複合式住宅的公共區域吸菸。

聖荷西法規執行部門表示，去年10月對聖荷西居民進行的一項調查發現，69%的受訪者支持公寓或城鎮屋（townhouse）禁菸，其中大部分的人表示，他們在過去30天內被迫吸入飄進他們單位的二手菸。

聖荷西市議會原本預定今年6月對加味菸草禁令進行投票，但由於菸草業者大力遊說，使市議會延後投票。支持者希望，法案能減少二手菸害，並保護聖荷西兒童免於吸加味香菸成癮。

加州州長紐森（Gavin Newsom）去年簽署一項禁售加味菸草產品的法案，但菸草業者立即發起公投運動擱置這項法案，要等到2022年由選民決定實否實施。如果這項加州法案獲得通過，將取代類似的城市法案，但城市可制定更嚴格的法律。