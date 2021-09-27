聖荷西州大性騷擾案 校長帕帕奇安面臨調查

聖荷西州大體育系性騷擾案調解過程中，校長帕帕奇安面臨更多調查壓力。(本報檔案照)

聖荷西 州立大學體育系性騷擾 醜聞案發生於校長帕帕奇安 (Mary Papazian) 任職前，調查工作集中於州大過去處理這宗性騷擾醜聞案的經過。然在聯邦司法部 主持的第九條款 (Title IX) 性騷擾侵犯調解過程中，校長帕帕奇安面臨調查壓力。

根據司法部報告，帕帕奇安校長室行政團隊處理性騷擾問題時，重複聖荷西州大過去所犯的錯誤，結果造成更多聖荷西州大運動員受害。根據司法部，州大性騷擾受害的女運動員至少有23人，可能不只是這個數字。

根據司法部報告，聖荷西州大必需賠償受害女運動160萬元。剛於去年離職的聖荷西州大訓練員史考特.蕭 (Scott Shaw) 曾在州大任職達14年，訓練過的州大學生高達千人。聖荷西州大必需主動聯絡這些學生。此外司法部要求，聖荷西州大必須書面致歉游泳教練霍普金斯 (Sage Hopkins) 。霍普金斯因極力保護女運動員遭到報復。

霍普金斯上周六首度對媒體表示，遭訓練員史考特·蕭性騷擾的女運動員有數十人之多。她們的冤情終於得到洗刷。

有關校園性騷擾問題，帕帕奇安校長一直拒絕評論。然聖荷西州大行政單位上周以校長名義發表意見指出，校方不同意司法部意見，強調帕帕奇安沒有覺察到訓練員史考特·蕭繼續產生的問題。蕭所面臨的控罪2010年被判不成立後，一直到2019年12月帕帕奇安下令展開新調查期間，並沒有女運動員挺身指控。新調查工作是在加州州大系統第九條款處理官員監督下，交由外界法律事務所處理。

聯邦官員上周二公布的報告中，讚揚游泳教練霍普金斯提出警告，也讚美挺身作證的受害人。然而報告中同時對目前校方行政部門提出批評。

報告指出，聖荷西州大體育系內的性騷擾危險性廣為人知，然而無論是2009-2010、2019-2021兩次調查中，或者兩次調查期間10年，校方員工提出性騷擾事件持續發生時，校方沒有採取適當行動，防止性騷擾事件發生，深入了解問題嚴重性。

2010年調查訓練員史考特·蕭性騷擾案結果，蕭所面臨的罪名沒有成立。帕帕奇安2019年展開的調查推翻2010年調查結論，判定蕭使用其「指壓療法」(pressure point threapy) ，以治療傷痛為名，摸觸女運動員的乳部與私部，此乃非法治療方式。

帕帕奇安今年春季宣佈調查結果時，曾對受害女運動員致歉，表示「違背信任」(breach of trust)。她當時在一項聲明指出，學校會從過去吸取教訓，同樣的錯失不會重犯。

然司法部調查指出，帕帕奇安進行的調查有幾個項目沒有達到目標。學校體育教師性騷擾行為前後共14年。學校調查沒有即時提出全面改善政策。