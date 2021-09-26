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金山灣區各界華人 華埠升旗慶十一

記者李怡 / 舊金山報導
慶祝中華人民共和國成立72周年升旗儀式現場。（記者李怡／攝影）
慶祝中華人民共和國成立72周年升旗儀式現場。（記者李怡／攝影）

從上世紀90年代開始，「美國舊金山灣區各界華人慶祝中華人民共和國國慶委員會」每年都會舉行升掛五星紅旗典禮。今年也不例外，25日上午11時，「慶祝中華人民共和國成立72周年升旗儀式」在華埠花園角廣場如期舉行。委員會成員與僑界代表、藝文工作者出席，並獻上精采的愛國曲目表演。中國駐舊金山總領事王東華致辭表祝福，祝愿祖國繁榮昌盛、國泰民安，祝福全體僑胞國慶佳節快樂。

參加會議的人員，包括各界眾多人士，僑界嘉賓有中華總會館總統朱汝湛、陽和總會館主席梁國源，秘書長馬金權，人和總會館主席林少琪、通事蔣澤綿，中華總商會會長歐國雄，伍胥山總公所總顧問伍璇燦，陽江商會榮譽會長譚紀任，上海商會會長朱元忠，台山聯誼會會長陳素平等。

參與支持本次升旗儀式的團體有美國華商總會、中華總會館、寧陽總會館、陽和總會館、人和總會館、台山聯誼會、伍胥山總公所、亞洲耆英會、金山華人服務社、美國上海商會、蘇浙同鄉會、美國中山總商會、美加廣州同學會、中中同學會、美洲中華中學校、中半島國慶委員會等團體。

王東華致辭表示，感謝灣區各界華人僑胞一直以來對中美關係發展的積極貢獻。他強調，即使在中美關係下滑的當下，中美雙方對彼此的貿易出口額還是呈現了倍數增長的趨勢，可見作為世界上兩個大國，中國與美國是互相依存，誰也離不開誰。所以，希望在美各界僑胞，繼續發揮應有的力量，為中美兩國友好發展往來做出應有貢獻。

美國 華人 灣區

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