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華協慶44周年 發布華埠移民紀錄片

記者李怡╱舊金山報導
與會嘉賓合影。（記者李怡／攝影）
與會嘉賓合影。（記者李怡／攝影）

9月24日晚，華協中心迎來了44周年慶典，慶祝晚宴在舊金山凱悅匯舉行，市府官員、議員、社區領袖代表和慈善愛心人士到場，送祝福表祝賀。現場首次發布了記錄華埠新老移民生活的紀錄片「華埠是我家」（Chinatown is in the Heart），並為對華埠做出傑出服務和貢獻的人士頒發榮譽證書。

慶祝晚宴由前市長勃朗主持，市長布里德、州參議員威善高、眾議員邱信福、地檢官博徹思、力儲文、市議員華頌善、佩斯金、梅義加、楊馳馬、馬兆明、孟達文、盧凱莉、安世輝、陳詩敏、市警察局長施革、市估值官郭華健、華裔教委林謙悅等官員共同為華協慶生，稱讚華協對社區的貢獻。

布里德市長（中）、楊重賢（左）和前市長勃朗。（記者李怡／攝影）
布里德市長（中）、楊重賢（左）和前市長勃朗。（記者李怡／攝影）

去年因受到疫情影響，只舉辦了線上周年慶典。今年雖舊金山大部分已開放，但考慮到Delta變種病毒仍然在肆虐，也為了大家和社區安全著想，此次慶典選在戶外，限制300人參與的小規模慶祝，但是並不影響慶典現場的溫度和熱度。

華協中心行政主任楊重賢（Malcolm Yeung）表示，「今晚我們慶祝華埠在我們大家的生活中所承擔的重要角色，這裡是歷代移民的精神源泉」。他強調，各社區仍然需要團結合作，做好華埠建設，為新老移民的生活資源提供保障。他對各社區組織、愛心人士、政商各界對華埠的貢獻，表示衷心感謝。

現場播放記錄華埠新老移民生活的紀錄片「華埠是我家」。（記者李怡攝影）
現場播放記錄華埠新老移民生活的紀錄片「華埠是我家」。（記者李怡攝影）

慶典現場播放了由楊重賢的太太歷時200多個小時製作的紀錄片「華埠是我家」，影片反映了新老移民在華埠的生活，以及華協中心對於他們的生活帶來的幫助和影響。影片溫暖寫實，現場很多觀眾看後潸然淚下，溫情感人。

市長布里德與市議員特別表彰了楊重賢和華協中心前行政主任方小龍（Norman Fong）的成就，以表彰他們多年來為華人社區的建設作出的出色貢獻。方小龍更獲頒終身成就獎。

華協中心44周年慶典現場，布里德市長致詞。 （記者李怡／攝影）
華協中心44周年慶典現場，布里德市長致詞。 （記者李怡／攝影）

華埠 移民 舊金山

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