州府租金援助項目開放申請社 區團體備好中文資料

加州的最新租金援助項目，可以幫助合資格的租客支付租金。（社區團體提供）

疫情 之後許多租客 沒了工作，欠租的問題一直存在。加州政府此前推出的租金 援助計畫，已經可以開始申請。也有社區團體準備好了中文的資料，給民眾參考。

目前如果有交租困難的民眾，可以得到幫助。即使禁止逼遷令即將到期，租客仍享有權益。現在加州的租金援助計畫可以幫助民眾支付過去欠租和未來租金。

符合申請的人士需要符合多個條件，包括疫情影響收入減少，或已成功申請失業金，或因疫情導致支出上升，或因疫情導致其他經濟困難；能夠顯示到租客有房屋危機，例如有欠租、欠水電煤費、收到逼遷通知；申請者的地區收入中位數（AMI）在80%以下。

如需更多信息和幫助，請訪問「sfadc.org/ch」網站，或致電諮詢以下機構：華協中心 415-984-2749（中文），住屋權益委員會 415-703-8644（英文、西班牙文、中文）。

如果你收到逼遷通知，儘早致電防逼遷合作社：415-659-9184 或 親臨 1338 Mission St., 4樓，辦公室開放時間：逢周一、三、五 上午10時30分至11時30分和下午1時至2時30分。申請租金援助，致電833-430-2122或瀏覽Housingiskey.com。

禁止逼遷令將於9月30日到期，這意味著什麼？首先，如果可以，支付至少從2020年9月至2021年9月所欠的總租金的25%，確保您不會因為從疫情開始所欠的租金而面臨逼遷。其次，從2021年10月1日開始,您必須支付全額租金，但是租金援助計畫可以幫助您。

如果是符合資格，請現在申請租金援助，即撥打上述的833-430-2122 或瀏覽 Housingiskey.com的網站。不管房東願不願意配合，租金援助可以支付高達100%的過去的欠租和未來三個月的租金。此外，不論租客的移民身份如何，都有資格申請。分租客亦可以。

如果您已經申請了租金援助並符合資格，即使您在9月底前還沒有支付過去欠租或未來租金，您也可以免受逼遷。