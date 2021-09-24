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女飛魚將離開史大 前往佛羅里達大學

編譯組／灣區22日電
女飛魚雷德基將離開史丹福赴佛州，與新教練備戰巴黎奧運會。（美聯社）
女飛魚雷德基將離開史丹福赴佛州，與新教練備戰巴黎奧運會。（美聯社）

「女飛魚雷德基」（Katie Ledecky）22日宣布，她將搬到佛羅里達大學，以便離家近些，並在內斯蒂（Anthony Nesty）的指導下進行訓練。後者作為一位新星教練，將監督她為2024年巴黎奧運會做準備。

雷德基是七面奧運會金牌得主，她在與美國國家隊教練米涵（Greg Meehan）的合作中度過了史丹福大學的五年，同時獲得了心理學學位。「史丹福大學一直是我的第二個家」，雷德基在她Twitter上寫道，「它在我心中永遠有一個特殊的位置。今年完成大學學位後，我將搬到東部，這樣離家和親人更近些。」

這位來自華府的女將現在將在內斯蒂手下訓練。內斯蒂是1988年奧運會金牌獲得者，是東京奧運會上橫掃800米和1500米自由泳金牌的芬克（Bobby Finke），及獲400米自由泳銅牌的史密斯（Kieran Smith）的主要教練。

24歲的雷德基說，她期待著與內斯蒂的「出色的中長距離訓練小組合作。雷德基還將擔任內斯蒂的志願助理教練。

雷德基在去年夏天的2020年東京奧運會上贏得了兩枚金牌和兩枚銀牌；在過去的三屆奧運會上，她成為第一位奪得六枚個人金牌的女性遊泳運動員，也是在任何項目中贏得這麽多金牌的第一位美國女性。

東京奧運 美國 史丹福大學

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