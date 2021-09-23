罪案飆升 屋崙市議會決定增加1期警察學院

屋崙凶殺案達到100起，治安形勢嚴峻。市議會21日晚投票決定，增加一期警察學院，以加強警力。圖為警局在華埠辦案。（記者劉先進／攝影）

屋崙 凶殺案達到100起，治安形勢嚴峻。市議會21日晚投票 決定，增加一期警察 學院，以加強警力，維護社區安全。屋崙市議會的態度可謂改弦更張。與此形成鮮明對比的是，今年夏天的兩個財年預算討論中，市議會投票反對市長薛麗比有關兩年增加兩期警察學院的提議，認為應該將更多資源投入到預防暴力等服務。

屋崙市議員、市議會臨時主席盛滔（Sheng Thao），在6月份曾反對增設警察學院，但對未來持開放態度。她說，如果有需要，市議會可以在任何時候討論增加資金，擴大警員學院規模。提升公共安全，需要投資於暴力預防和反應。

隨著屋崙罪案飆升，盛滔選區和華埠社區的市民，都在施加壓力，希望增加警力。盛滔態度有所變化，前不久呼籲市議會立即批准、並資助新的警察學院，以增加人手，緩解屋崙上升的犯罪率，讓市民感覺更安全。21日晚的投票中，包括盛滔等人在內的6個市議員支持。市議會主席勵琪（Nikki Fortunato Bas）和市議員法夫（Carroll Fife）反對。勵琪此前主張更有效安排警力、提升警察學院畢業率。

盛滔表示，不管你是誰，當被人破門而入，又或聽到門外的槍聲時，或在晚上獨自走到車前時，都希望有安全感。屋崙是全國暴力犯罪案件與警官比例最低的城市之一。「幾個月來，我從選民那裏聽到，當他們聽到槍聲並撥打911時，沒有得到回應。 但是，對於那些不覺得自己被司法系統所代表的人來說，我們不只是需要任何警察，更需要合適的警察，需要具有同情心、有情商、想以正確方式完成工作的警官。 」

屋崙警長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）表示，新資助的學院1月或2月開學，將有20名學員。市議會的決議還要求市府行政官研究明年增加第六期警察學院的可能性。希望優先考慮在當地社區學院的招聘工作，以提高多樣性，並研究為警察學員提供托兒所的問題。

屋崙目前有694名現役警員，是2014年以來的最低人數。屋崙每月有大約10名警官流失到其他執法機構，或者退休。