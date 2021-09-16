商戶遭破壞 金山市府撥款補助 金額多少取決維修花費

市長布里德（中）與市議員馬兆明（左）宣布「店面遭破壞補助金」項目。右為服飾店華人店主。（記者李晗 / 攝影）

疫情 期間舊金山 小商業遭遇重創，然而社會治安的問題也令到經營困難雪上加霜。舊金山市政府最新推出撥款補助項目，幫助那些遭到惡意破壞、打砸的商戶。

9月15日，舊金山市長布里德（London Breed）、市議員馬兆明（Gordon Mar）等官員在日落區一家服飾用品店宣布，將會撥款100萬成立「店面遭破壞補助金」（Storefront Vandalism Relief Grant）項目。這個項目將對於商戶們提供現金資助，金額為1000元或者2000元。金額多少將取決於維修的花費等。

許多傳媒都有報導舊金山商戶遭到惡意破壞的新聞，像是有的商家被打爛玻璃，焚燒，偷竊，或者是遭到塗鴉，蒙受經濟損失等。上述項目就是面對這些因為惡意破壞而導致店面損壞、受到影響的小商業。這些小商業的年收入額需要低於800萬元，且必須要能夠提供2020年7月1日之後的店面受到破壞的證明。預計會有大於500個商戶受惠。

布里德說，在舊金山開設和經營一家成功的小企業，現在變得越來越困難，而疫情使之變得更加困難。她強調，市府會盡其所能為小企業提供支持，不僅能讓小商業更容易開辦和經營，還能在他們面臨挑戰時提供幫助。

「隨著『店面遭破壞補助金』的推出，小企業社區會知道他們有我們在背後支持，我們也會將努力確保他們能夠在未來幾年繼續運營。」布里德說。

這筆款項主要將會是用作於商戶安全保護升級，具體用途將會包括更換鎖、安裝新的安全門、修復警報系統、添加新照明、更換窗戶、玻璃等等。當年發布會的選址Footprint服飾用品店，就是曾經遭到惡意破壞的受害商戶。店主Michael Hsu也已經申請了這個項目，並且出席了當天的發布會。

更多的詳情，包括申請資格、申請步驟等，可以查詢網址：https://oewd.org/storefront-vandalism-relief-grant。