聖荷西都會村策略遭批限制太多 讓開發商卻步

聖荷曾計畫興建60個都會村特區，可是10年過後，只通過13個都會村特區藍圖。(聖荷西市府臉書)

聖荷西 社區領導人士10年前推出都會村發展計畫，讓聖荷西居民能夠在自己居住社區附近工作 、休閒、購物等，將工作與生活機能結合一起。由於聖荷西可開發土地有限，都會村計畫以發展住商混合大樓，用來取代獨棟商店、餐館，或者小型傳統商業區。

聖荷西官員對都會村寄望極高，除了充分開發一些沒有充分使用的空地外，也希望吸引喜歡都會生活的年輕專業人士前來定居，另外也想達成降低排放汽車廢氣效果，因此計畫在高級購物中心如Santana Row或貝律耶沙 (Berryessa) 捷運 站附近捷運沿線興建大批民宅。市府當時通過在捷運沿線興建6516處居住單位，另開發660萬平方呎的商業用地。

聖荷西雄心勃勃，曾計畫興建60個類似都會村特區，可是10年過後，只通過13個都會村特區藍圖。許多人批評說，都會村特區限制太多，如興建民宅同時，也必須開發商業區，形成住商混合，商業區的限制也多，結果許多開發商朝向市區其他地方發展。

根據聖荷西市府統計數據，市區過去10年興建民宅計畫，出現在都會村特區的住所只佔35%，結果聖荷西無法達成其房屋與工作成長目標。

由於工作機會短缺，許多聖荷西居民必須到外地工作，10年來情況沒有任何好轉。聖荷西市府另外於2018年推出住屋開發方案，計畫到2023年興建2萬5000個居住單位，此即每年增建5000個住所，結果過去幾年，聖荷西每年興建不到3000個居住單位。

聖荷西領導人士計畫改變督會村發展策略，取消許多市區傳統的獨棟屋地目，開發密集住宅，並藉此來增加居住單位與工作數量，達到發展都會村用意。

有些都會村發展計畫遭到附近屋主的強烈反對。這些屋主認為督會村構想會侵犯到他們的隱私，也與其社區特色不合。有些採納都會村計畫社區如小葡萄牙 (Little Portugal) 或溫徹斯特大道 (Winchester Boulevard) ，新開發過程進展則過於緩慢。

一項聖他克拉拉大學研究顯示，聖荷西都會村概念所達到的成果有限。主持這項研究的科凡尼教授 (Professor Michael Kevane) 表示，簡言之，如果10年前聖荷西沒有採用都會村計畫，聖荷西目前的發展情形可能沒有太大差異。