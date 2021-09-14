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未來訪舊金山華埠 可能需繳「入城費」

記者李怡 / 舊金山報導
舊金山交通局官員與社區組織代表就是否該收取入城費議題，進行了熱烈的討論。（記者李怡攝影）
舊金山交通局官員與社區組織代表就是否該收取入城費議題，進行了熱烈的討論。（記者李怡攝影）

為了緩解舊金山市中心一帶交通擁擠的情況，舊金山市（縣）交通局早在2010年就提出，對在繁忙時段開車經過華埠北岸、市場南街、漁人碼頭等地段的司機徵收一項「入城費」，但當年華埠社區極力反對，計畫暫停推進；近兩年，市交通局就該計畫重新商討。9月10日上午在華埠黃顯護遊樂場，舊金山交通局局長張婷立（Tilly Chang）與市議員佩斯金辦公室代表、中華總商會、中華總會館、華埠商人協會等數十個華埠商戶及社區組織代表，就是否該收取入城費議題，進行了熱烈討論。

華埠社區代表普遍認為，美國正經歷另一波疫情的爆發，要全面回到正常生活還有一段距離。舊金山市華埠除了受到疫情影響，過去幾年因為多項工程，令商戶的經營情況十分艱難，經濟復甦更加遙遙無期。此時如果再推行入城費，對華埠來說將是雪上加霜。華埠社區希望藉此機會向當局表示，入城費的計畫並不合理，對華埠未來的經濟將會造成負面影響。

舊金山交通局則發表聲明表示，擁擠收費方案可以降低高峰時段的市區汽車出行，會比2019年水平減少至少15%。這可以幫助舊金山市實現四個關鍵目標。保持交通通暢，人們出行以及物品運輸可快速達到目的地；增加安全性，適宜大家步行、騎單行和開車；淨化空氣，有益公共健康並應對氣候變化；促進平等，幫助投資不足的社區改善健康和交通條件。

舊金山市入城費計畫的設想方案如下：市府對在高峰時段進入市區的車輛收取費，來減少駕駛，疏通街道並加快車輛流通。為了確保該方案的公平性，某些出行者如低收入或殘障人士，將獲得豁免或折扣；開車去超市或將支付費用，除非選擇其他時段或是改成公交車、步行或自行車。駕駛可使用FasTrak以電子方式支付費用，也可以通過車牌掃描，以電子郵寄或現金方式支付。該方案獲得的收益，可以重新投資建設更安全的街道和更便捷的交通運輸。

現場華埠社區代表在發言中，無不憤慨的表達反對意見，指出這是一項不公平公正的收費，會致使大量訪華埠的客人流失，未來會對華埠的整體經濟造成很大的影響，甚至是嚴重惡劣的連環經濟衰退。但交通局代表的態度也很堅決和強烈，堅持認為「入城費」會是拯救華埠交通秩序的一劑良藥。

各方意見爭執不下，有關聽證和辯論還會繼續進行。

華埠社區代表排隊各抒己見，對收入城費表示反對。（記者李怡攝影）
華埠社區代表排隊各抒己見，對收入城費表示反對。（記者李怡攝影）

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