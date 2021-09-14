我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

加州共和黨、白人選民比2003年少 有利紐森

編譯組／美聯社沙加緬度13日電
與2003年罷免選舉相比，加州今年共和黨和白人選民人數明顯減少。（美聯社）
與2003年罷免選舉相比，加州今年共和黨和白人選民人數明顯減少。（美聯社）

加州罷免選舉觀察家說，2021年不是2003年。

沒錯，加州現在的選民人口與18年前大有不同，共和黨人變少了，西語裔、亞裔和年輕人變多了，這些趨勢都對州長紐森（Gavin Newsom）有利。南加大（University of Southern California）包容性民主中心（Center for Inclusive Democracy）主任羅梅洛（Mindy Romero）說：「紐森很清楚，他背後一直有數字在支持。」

加州州長罷免選舉是由一群不滿紐森政策的平民共和黨人所發起，但新冠疫情造成商業和學校關閉引起的民怨，讓這項選舉最終成真。

2003年，能源危機導致停電、稅金和各項費用增加、經濟不景氣，民主黨州長戴維斯（Gray Davis）成為加州史上第一個被罷免的州長，共和黨人史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）輕鬆勝出接任州長。當時加州約有1500萬註冊選民，900萬選民在這場罷免選舉中投票，約400萬選民支持戴維斯，史瓦辛格在第二題中獲得420萬選民投票。

當年，加州選民中約35%是共和黨人，43%是民主黨人，16%是獨立選民。今年，加州有2200萬註冊選民，共和黨選民略增至500萬人，但比率降為25%。反觀民主黨選民增加300萬人，獨立選民也增加260萬人。

羅梅洛指出，西語裔選民現在占加州選民總人數的25%，2003年只占17.5%，亞裔選民也有所增加，現在占加州選民總人數的10.4%。

創立洛杉磯加大西語裔政策與政治計畫中心（Latino Policy & Politics Initiative）的狄亞茲（Sonja Diaz）說：「這些不是從其他州搬到加州的嬰兒潮西語裔和亞裔，他們是在加州土生土長的西語裔和亞裔。」

加州選民人口趨勢對民主黨有利，自史瓦辛格2006年贏得連任以來，加州沒有再選出過任何共和黨人擔任州長，民主黨議員現在在加州參眾兩會也擁有絕對多數席次。

不過，狄亞茲指出，民主黨不能理所當然地視西語裔選民為後盾，因為，儘管西語裔人口現在占加州總人口將近四成，是加州最大族裔，但他們的投票率比其他族裔低很多。

加州 民主黨 共和黨

上一則

太浩湖著名滑雪場史夸谷更名「太浩柵欄」

下一則

柏加大7月民調驚醒民主黨選民 扭轉紐森遭罷免命運

延伸閱讀

紐森「穩了」加州州長罷免投票 民主黨保位有信心

紐森「穩了」加州州長罷免投票 民主黨保位有信心
「加州噴嚏全美感冒」紐森若成功罷免 恐引發政治地震

「加州噴嚏全美感冒」紐森若成功罷免 恐引發政治地震
罷免加州州長「選票共2題」 疫情下郵寄投票占多數

罷免加州州長「選票共2題」 疫情下郵寄投票占多數
罷免州長紐森 南加華人社區反應不一

罷免州長紐森 南加華人社區反應不一
加州民主黨基層：罷免州長是警告 黨須做得更好

加州民主黨基層：罷免州長是警告 黨須做得更好

熱門新聞

舊金山華裔空服務鄧月薇是911事件中第一個報告飛機遭劫持的人。（取自推特）

911廿周年 華裔空服員鄧月薇 第1個報告飛機被劫持

2021-09-11 15:19
Theranos 驗血公司創辦人荷姆斯 (Elizabeth Holmes) 目前面臨多項控罪。（美聯社）

詐騙案將開審╱荷姆斯從矽谷超級巨星 跌落神壇

2021-09-08 02:18
抗議者要求徐迅提升送餐員工資。（取自Gig Workers Rising）

灣區收入最高執行長DoorDash徐迅 家門外遭送餐員抗議

2021-09-07 17:38
數百萬加州人近日將會收到最新一輪紓困金支票（stimulus checks）以及兒童稅收抵免支票。(KTLA)

數百萬加州人將收紓困金支票 符合條件可領千元

2021-09-14 00:53
由於天氣乾燥，火勢變得更難控制。（梅毅端提供）

加州I-5公路旁大火 華人路過嚇傻

2021-09-12 16:43
荷姆斯詐騙案將與本週五在聖荷西聯邦法院繼續審理。（記者王子涵╱攝影）

矽谷女金童荷姆斯案後續 史丹福大學教授不信任她

2021-09-09 21:39

超人氣

更多 >
川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫
世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…
加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選
快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議

快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議
美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況

美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況