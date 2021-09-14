加州共和黨、白人選民比2003年少 有利紐森

與2003年罷免選舉相比，加州今年共和黨和白人選民人數明顯減少。（美聯社）

加州 罷免選舉觀察家說，2021年不是2003年。

沒錯，加州現在的選民人口與18年前大有不同，共和黨 人變少了，西語裔、亞裔和年輕人變多了，這些趨勢都對州長紐森（Gavin Newsom）有利。南加大（University of Southern California）包容性民主中心（Center for Inclusive Democracy）主任羅梅洛（Mindy Romero）說：「紐森很清楚，他背後一直有數字在支持。」

加州州長罷免選舉是由一群不滿紐森政策的平民共和黨人所發起，但新冠疫情造成商業和學校關閉引起的民怨，讓這項選舉最終成真。

2003年，能源危機導致停電、稅金和各項費用增加、經濟不景氣，民主黨 州長戴維斯（Gray Davis）成為加州史上第一個被罷免的州長，共和黨人史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）輕鬆勝出接任州長。當時加州約有1500萬註冊選民，900萬選民在這場罷免選舉中投票，約400萬選民支持戴維斯，史瓦辛格在第二題中獲得420萬選民投票。

當年，加州選民中約35%是共和黨人，43%是民主黨人，16%是獨立選民。今年，加州有2200萬註冊選民，共和黨選民略增至500萬人，但比率降為25%。反觀民主黨選民增加300萬人，獨立選民也增加260萬人。

羅梅洛指出，西語裔選民現在占加州選民總人數的25%，2003年只占17.5%，亞裔選民也有所增加，現在占加州選民總人數的10.4%。

創立洛杉磯加大西語裔政策與政治計畫中心（Latino Policy & Politics Initiative）的狄亞茲（Sonja Diaz）說：「這些不是從其他州搬到加州的嬰兒潮西語裔和亞裔，他們是在加州土生土長的西語裔和亞裔。」

加州選民人口趨勢對民主黨有利，自史瓦辛格2006年贏得連任以來，加州沒有再選出過任何共和黨人擔任州長，民主黨議員現在在加州參眾兩會也擁有絕對多數席次。

不過，狄亞茲指出，民主黨不能理所當然地視西語裔選民為後盾，因為，儘管西語裔人口現在占加州總人口將近四成，是加州最大族裔，但他們的投票率比其他族裔低很多。