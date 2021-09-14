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疫情雖緩解 餐飲業人手短缺 影響重振

記者李怡／舊金山報導
Ivy Lou說，在高峰就餐時段，需要快速工作，一人承擔多個職位，壓力很大。（記者李怡／攝影）
Ivy Lou說，在高峰就餐時段，需要快速工作，一人承擔多個職位，壓力很大。（記者李怡／攝影）

隨著疫苗接種率的不斷提升，目前疫情狀況有所緩解，多數餐館重新開業。但人手短缺，對目前餐飲業的重振造成重大拖累。

可能很多食客們已經注意到，到餐廳吃飯時幾乎所有餐廳都發生了一些變化：首先是，之前提供的菜品，現在點不到了，這是因為廚房的員工減少，而導致菜單被精簡。再是，在用餐過程中打招呼和加水的接待員減少了，還有的餐廳乾脆將餐盤換成了一次性的、點餐自取的，等於自助用餐服務。這是目前灣區和全國的常見現象，原因是找不到人手。勞動力短缺對餐廳服務業產生了重大影響。

一些餐館老闆和政客聲稱，勞動力短缺現象，是因為工人們想坐在家裡領取失業救濟金，但很多選擇離開這個行業的工人提到的，多是安全問題和對抗性客戶等問題，巨大的工作壓力，迫使部分從業者離開，追求自己的興趣。

與疫情相關的聯邦失業救濟金於9月6日結束發放之後，許多餐廳老闆才意識到，之前餐飲工作人員可能根本不會再回來了。在求職網站Joblist最近的一項調查中，超過50%的員工獲得回歸激勵措施，比如更高的工資和福利，並鼓勵大家進入不同的行業。

例如，本傑明．安今天33歲，做廚師15年，在Mission Bowling Club任副廚師一職，他說：「當COVID-19來襲，餐館和酒吧不得不關閉或限制服務時，這讓我意識到，對於餐飲行業的從業者來說，我們的職業權益並沒有我們想像的那麼受保護。」

安說，他是幸運的，能夠在餐飲業之外，找到一直很喜歡並有興趣去探索的東西，這使他不必回到餐飲業。他說，「並不是說我永遠不會再回到這個行業了，只是現在我不想。在我有機會的時候，我想去摸索學習一套新的技能。我不希望烹飪成為我的全部生活，因為我看清了，這對我來說，並不是最健康和有利的職業選擇。」

劉愛衛（Ivy Lou）35歲，在餐飲業行業工作了五年，她說：「說實話，餐飲業存在很多剝削現象，在高峰就餐時段，需要快速工作，一人要承擔多個職位的工作，壓力很大，如果不是因為疫情的大爆發，我可能仍然會在餐廳工作，但是現在我不會回去了，我想去發現我真正的興趣，並尋找更多的可能性，」

工作 疫情 灣區

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