全美排名第41 加州經濟復甦乏力

加州經濟復甦就業率幾乎處於全國墊底，凸顯了該州經濟復甦乏力。（unsplash圖片）

加州 經濟復甦全美墊底？！在從新冠疫情 企業停工引發的巨大損失中恢復過來的過程中，加州幾乎處於全國墊底的位置，凸顯了該州經濟復甦的乏力。

到7月底，加州已經恢復到2020年3月和4月失去的271萬個工作崗位中的58%以上，還留下113萬個工作崗位的赤字。根據官方聯邦統計數據的分析，加州在全美50個州中排名倒數10。

Bank of the West首席經濟學家Scott Anderson表示，在這場疫情的就業復甦中，加州在50個州中排名第41位，面臨著疫情爆發以及許多長期經濟增長的挑戰。

儘管加州的經濟狀況不平衡，但州長紐森本周在San Leandro舉行的反罷免活動中吹捧加州的成就。紐森表示，兩個陽光帶州的官員羨慕加州目前的成功。這兩個州分別是德州和佛羅里達，加州有更好的健康數據和更好的經濟結果。

州長商業和經濟發展辦公室主任Dee Dee Myers表示，加州7月新增工作11萬4400 個，比其他任何州都多，且是過去六個月中第四次增加了六位數。

加州經濟持續研究中心主任Stephen Levy說，加州強調有健康意識的關閉，在遏制疫情傳播方面採取了明智的行動。與德州和佛羅里達州等地區相比，加州和灣區 的失業人數高於平均水平是對疫情採取更嚴格反應的直接結果。另一方面，與加州和灣區相比，德州和佛羅里達州的病例、住院率和死亡率要高得多。

疫情引發經濟動盪，打擊了加州的酒店、餐廳、旅行和旅遊業。

Myers表示，通過繼續以科學和數據為先導，優先接種疫苗並支持受疫情影響最嚴重的工人和小企業，加州為強勁的經濟復甦創造了條件。

Myers還引用了EDD的一項調查，該調查顯示，與50個州相比，加州2021年在增加就業方面處於領先地位。2021年的前七個月，加州的就業總數增長了4.2%，而同期1月至7月的全國平均增幅為2.8%。

然而，Anderson引用了由於疫情而浮出水面或加劇的兩個加州弱點，那就是高昂的生活和經商成本。他說，疫情讓家庭重新思考他們的生活，企業重新思考他們的商業模式，很多人已不再喜歡加州和灣區。

長期以來，灣區一直被認為是加州的就業引擎，但是它阻礙了加州的就業復甦，並落後於全州的復甦的步伐。灣區目前只恢復了約48%的失業。

Myers表示，因為高成本的城市地區復甦乏力，被影響的地區包括灣區、洛杉磯、紐約市等大城市中心。