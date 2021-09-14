全美排名第41 加州經濟復甦乏力
加州經濟復甦全美墊底？！在從新冠疫情企業停工引發的巨大損失中恢復過來的過程中，加州幾乎處於全國墊底的位置，凸顯了該州經濟復甦的乏力。
到7月底，加州已經恢復到2020年3月和4月失去的271萬個工作崗位中的58%以上，還留下113萬個工作崗位的赤字。根據官方聯邦統計數據的分析，加州在全美50個州中排名倒數10。
Bank of the West首席經濟學家Scott Anderson表示，在這場疫情的就業復甦中，加州在50個州中排名第41位，面臨著疫情爆發以及許多長期經濟增長的挑戰。
儘管加州的經濟狀況不平衡，但州長紐森本周在San Leandro舉行的反罷免活動中吹捧加州的成就。紐森表示，兩個陽光帶州的官員羨慕加州目前的成功。這兩個州分別是德州和佛羅里達，加州有更好的健康數據和更好的經濟結果。
州長商業和經濟發展辦公室主任Dee Dee Myers表示，加州7月新增工作11萬4400 個，比其他任何州都多，且是過去六個月中第四次增加了六位數。
加州經濟持續研究中心主任Stephen Levy說，加州強調有健康意識的關閉，在遏制疫情傳播方面採取了明智的行動。與德州和佛羅里達州等地區相比，加州和灣區的失業人數高於平均水平是對疫情採取更嚴格反應的直接結果。另一方面，與加州和灣區相比，德州和佛羅里達州的病例、住院率和死亡率要高得多。
疫情引發經濟動盪，打擊了加州的酒店、餐廳、旅行和旅遊業。
Myers表示，通過繼續以科學和數據為先導，優先接種疫苗並支持受疫情影響最嚴重的工人和小企業，加州為強勁的經濟復甦創造了條件。
Myers還引用了EDD的一項調查，該調查顯示，與50個州相比，加州2021年在增加就業方面處於領先地位。2021年的前七個月，加州的就業總數增長了4.2%，而同期1月至7月的全國平均增幅為2.8%。
然而，Anderson引用了由於疫情而浮出水面或加劇的兩個加州弱點，那就是高昂的生活和經商成本。他說，疫情讓家庭重新思考他們的生活，企業重新思考他們的商業模式，很多人已不再喜歡加州和灣區。
長期以來，灣區一直被認為是加州的就業引擎，但是它阻礙了加州的就業復甦，並落後於全州的復甦的步伐。灣區目前只恢復了約48%的失業。
Myers表示，因為高成本的城市地區復甦乏力，被影響的地區包括灣區、洛杉磯、紐約市等大城市中心。
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