聯合國大會前夕 南灣6社團挺台灣加入聯合國

北加南灣6社團召開記者會，為推動台灣加入聯合國聲援造勢。（本報記者／攝影）

北加南灣六個社團10日召開記者會，為推動台灣 加入聯合國 聲援造勢。多家社團會長、負責人都相繼表態，表達僑居地的台灣人民將一起努力，發展僑民外交、多元外交，爭取更多美國 主流社會以及友邦的支持，推動台灣政府加入聯合國。

第76屆聯合國大會定於14日在紐約聯合國總部召開，並於21日至27日舉行總辯論。今年聯合國大會的主題為「透過希望打造堅韌—自新冠疫情復甦、永續重建、回應地球所需、尊重人民權利，及振興聯合國」。會上，將會對台灣加入聯合國的議題進行投票。

會上介紹，台灣政府今年推案有三項延續性訴求，第一，聯合國應立即採取行動解決2350萬台灣人民被不當排除在聯合國體系外的情形；第二、聯合國不當剝奪台灣人民及媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動的權利，應立即匡正；第三、聯合國應確保台灣有權平等、有尊嚴參與實現「永續發展目標」（SDGs）相關會議、機制及活動，並做出貢獻。

僑務委員會委員長童振源以線上視頻的形式與各參會代表見面。在兩分鐘的發言中，童振源感謝海外僑民和社團對於支持台灣參與聯合國所做出的的努力，稱讚他們是一股不可忽視的草根力量。他表示，參與聯合國是所有2350萬台灣人民的一致期望，要繼續發展僑民外交、多元外交的方針，爭取國際輿論的支持，昂首邁向國際舞台。

舊金山灣區華僑文教服務中心主任閻樹榮在會上發言。（本報記者／攝影）

舊金山灣區華僑文教服務中心主任閻樹榮表示，台灣外交部一直在向聯合國秘書長致函，希望聯合國可以遵守聯合國憲章，幫助台灣加入聯合國。同時通過僑界的努力以及邦交國家發聲，更多人們正在了解、支持台灣的訴求。

閻樹榮表示，根據去年民調表示，超過65%的美國民眾支持台灣加入聯合國。去年台灣申請加入世界衛生組織（WHO）時，美國、日本歐盟等國家都表態支持台灣。

舊金山灣區小英俊援會總召、僑務委員李漢文表示，台灣擁有優越的生物科技、半導體產業、領先的經貿地位和軟實力文化。不僅台灣需要聯合國，聯合國也需要台灣的幫忙。她呼籲聯合國理事會可以尊重憲章、尊重台灣。台灣會與其他成員國共同努力，實現全人類的福祉、共同幸福的終極目標。

台灣文化體育協會會長高椿惠表示，台灣加入聯合國的願望毋庸置疑的，這件事大家一直想做，並且台灣也符合這個資格。海外僑民會通過各個管道表達意願。

首席顧問傅紅玉說，台灣進聯合國是天經地義的事，世界已經看到台灣在抗疫、半導體產業的貢獻，是時候讓台灣加入聯合國。

北加州急難救助協會副會長陳俊成表示，台灣加入聯合國這個議題並不陌生，如果台灣被接納，國際組織一定是得大於失。他指出，台灣有足夠的能力，為國際社會做出積極的貢獻。

北加州南灣同鄉會會長詹葳蓮將台灣與聯合國的關係比喻成魚和水，指出台灣加入聯合國，就是如魚得水，互惠互利。

前台中友誼城市協會會長李萍萍用南韓和北韓1991年共同加入聯合國例子來勉勵大家。她說，台灣擁有獨立的政治實體，經濟科技文化醫療都是世界公認的優異。

僑務工作促進委員王澍梅繪製海報，表達台灣應該被聯合國接納與認同。