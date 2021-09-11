14日罷免加州州長選舉 金山投票率已達45%

罷免加州州長選舉9月14日登場，舊金山市政廳的投票中心準備就緒。（選務處提供）

罷免加州 州長的選舉就是9月14日（下周二），舊金山 全城的選舉氣氛也漸漸熱烈了起來。截至最新的數字，選前的9月10日（周五）舊金山的投票 率已經達到45%。

今年並非是選舉年，且9月份也並非是常規選舉的月份，因此投票率高低備受關注。

選務處公佈了下周二晚間的開票流程，首輪結果將會在8時45分公佈。加州的全州的選舉結果將會由州務卿辦公室來負責。

選前的周末期間，選務處在進一步擴大選票投遞站的服務。

舊金山市政廳的投票中心位於 Grove和Polk街拐角處、市政廳正門對面、市政中心廣場沿線的多個戶外的投票站，將每天開放。選前的周末是上午10時至下午4時開門；周一是上午8時至下午5時；選舉日（9月14日周二）則是上午7時至晚上8時。

周末期間，選務處在全舊金山增開11個戶外的投票站，即每個市議員選區內都會有一個。華埠的地址是位於市立大學華埠分校（808 Kearny St），列治文區、日落區等華裔聚居區分別是在Richmond圖書館（351 9th Ave）和Ortega圖書館（3223 Ortega St）。

選務處的網頁有介紹所有投票站的地址信息，可以點擊：https://sfelections.sfgov.org/official-ballot-drop-stations（在語言欄點擊中文，即可以瀏覽中文的信息）。選舉當天，舊金山將會有500多個投票站，自己的投票站點可以點擊sfelections.org/MyVotingLocation 來查詢。