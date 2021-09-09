金山警局送口哨 可用於應急呼救

警察局長史考特擴大贈送口哨的項目。（記者李晗／攝影）

舊金山警察 局將擴大贈送口哨的項目「Yellow Whistle」，讓民眾可以在應急求救的情況下吹響口哨，獲得救助。

警察局宣布已經與舊金山新成立的機構「舊金山團結、安全與教育 社區聯盟」（SFCAUSE）合作，將「Yellow Whistle」的活動擴大到全市所有十個舊金山警察局分局之中。

口哨求救的項目，是今年年初由全國亞太裔社區領袖和組織發起，以應對日益嚴重的針對亞裔的暴力和騷擾。哨子項目提供了一個簡單的小工具，但是具有最直接的目的——發出警報和尋求幫助。

在華埠安全夜的活動上，舊金山警察局長史考特（Bill Scott）提交了贈送口哨項目。他指出，這是舊金山警務計畫下的最新舉措，旨在提高公眾對公共安全的意識，打擊針對亞裔以及太平洋島民社區的仇恨犯罪和仇恨相關事件。

史考特說：「很高興與『舊金山團結、安全與教育社區聯盟』等組織合作，以提高亞太裔和其他社區的安全意識，加強公共安全。這些社區在過去一年半中，不成比例地成為了仇恨犯罪和仇恨事件的目標。」

「舊金山團結、安全與教育社區聯盟」的前身是亞太公共事務聯盟（APAPA）的舊金山分部。分部主席伍宗德（Dennis Wu）隨後成立了這個聯盟。早前舊金山警察局與APAPA的舊金山分部一起合作，派發了仇恨犯罪的熱線卡片。該匿名爆料的電話熱線415-558-5588，現在已經有九種語言可供民眾選擇，包括中文粵語與國語。

民眾撥打該號碼之後，可以聽到不同語言的指引，按1是中文粵語，按2是中文國語，按3是西班牙語，按4是菲律賓語（Tagalog），按5是俄語，按6是越語，按7是韓語，按8是日語，按9是泰語。

想要獲得口哨的話可以聯繫各個警局分局。華埠分局（SFPD Central Station）的地址是：766 Vallejo Street，可以聯繫(415)315-2400或者電郵至[email protected]。其他分局的信息可以查詢：https://www.sanfranciscopolice.org/your-sfpd。