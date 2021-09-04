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紐森批共和黨是「反疫苗十字軍」 艾德：扯謊

編譯組／美聯社沙加緬度3日電
紐森稱共和黨候選人是「反疫苗十字軍」，會為加州居民帶來新的疫情風險。（Getty Images）
紐森稱共和黨候選人是「反疫苗十字軍」，會為加州居民帶來新的疫情風險。（Getty Images）

加州州長紐森（Gavin Newsom）在州長罷免選舉宣傳中，把他在新冠疫情期間領導加州防疫作為競選主軸，以攸關生死的措辭稱其共和黨競選對手是「反疫苗十字軍」，會帶給民眾新一波新冠風險。

將於9月14日舉行的加州州長罷免選舉，源自對紐森防疫措施的不滿，包括關閉學校和商業，導致加州流失數百萬份工作。但是紐森認為，他的決定拯救了許多生命，如果共和黨人取代他成為州長，加州的新冠確診率和死亡人數將上升。在本周的一則電視廣告中，紐森為他的共和黨對手貼上了「反疫苗」標籤。

不過，共和黨人氣最高的幾位候選人，包括艾德（Larry Elder）、福克納（Kevin Faulconer）、凱利（Kevin Kiley）和考克斯（John Cox），都說他們已接種疫苗，也建議民眾接種疫苗。

69歲的艾德本周說：「我認為，年長者和有健康高風險的民眾應該接種疫苗，但我絕對不認為政府有權強制民眾接種。我不反對疫苗，我因為年齡和血液問題已接種，我的醫師也強烈建議我接種。」艾德認為，這是紐森為了分散人們對加州其他問題的注意力所扯的謊。

不過，艾德和其他共和黨候選人有時會分享一些關於新冠病毒和疫苗的不實訊息給民眾，也被發現對反疫苗運動眨眼示意。

考克斯在第一場轉播辯論會上稱，已感染病毒的人不需要接種疫苗，顯然與聯邦疾病防治中心（CDC）唱反調；艾德最近接受有線電視新聞網（CNN）訪問時說，「年輕人」不太可能感染新冠病毒，所以沒有必要打疫苗。

紐森和許多衛生專家都鼓勵年滿12歲的居民接種新冠疫苗。儘管兒童感染病毒住院的機率比成人小很多，但近來delta變種病毒肆虐，已造成未成年人病例增激。

上述四名共和黨候選人都表示，如果當選，他們會取消強制民眾接種疫苗的命令。不過，這招的實際效果可能不大，因為加州目前只強制要求醫療單位和療養院雇員必須在9月30日前接種疫苗。就算紐森真的被罷免，等繼任者上任，這項強制令早已過期。

此外，紐森雖然下令加州公務員和教師必須接種疫苗，但不願接種者可選擇每周接受病毒檢測。紐森也下令學校教職員和學生都必須佩戴口罩，但各學區有權決定是否實施。

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