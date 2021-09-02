訟案太多、金額太大 李洲曉：縣警長難辭其咎

李洲曉指出，警長的管理已經不能被信任。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

要求聖他克拉拉縣警長史密斯（Laurie Smith）下台的呼聲愈來愈大，聖他克拉拉縣議員8月31日投票 ，以5票對0票全票通過縣議會對警長警長史密斯「不信任」（ no confidence）的立場。聖他克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee）對本報表示，縣監獄 引起的訴訟實在太多、金額太大，史密斯的管理難辭其咎。而雖然縣警長實質為民選職位，縣議會並沒有權力將警長辭退或免職，但縣議會無異議通過不信任立場，也是希望史密斯能知其進退，2022不再出來競選連任。

史密斯已經擔任聖他克拉拉縣警長的工作23年。如果從進入警隊開始算起，史密斯已經在縣警隊超過47年。

另一方面，聖荷西 市長李卡多在8月16日就公開發出聲明，認為史密斯應該下台。李卡多也成為首位公開呼籲史密斯下台的民選官員，引起關注。聖他克拉拉縣議會的決議，預料會引發更大的聲浪。

這次會史密斯引起爭議，其中一大部分是累積已久的監獄管理問題。聖他克拉拉縣監獄的管理過去幾年來引發多次議論，例如去年底時，一名在密爾比達Elmwood監獄坐牢的40歲囚犯，在進入房間時被同房間的一群囚犯拳打腳踢並圍毆，之後更被拖到靠近保安的窗戶空間，持續遭一群人暴力毆打。甚至有囚犯在受害者已經流血的臉上倒地板清潔劑，整個襲擊過程全長5分37秒，導致被襲擊者流血、全身赤裸且骨折。此外，前幾年也有另一名精神有問題的囚犯泰利（Michael Tyree）在獄中遭三位獄警打死。

「如果以縣政府要賠償的金額與頻率來看，是相當驚人的。」李洲曉指出，他明白各地的監獄都可能發生管理問題，但是聖他克拉拉縣監獄的管理確實在賠償金額上非常龐大，先前一個案子就花費千萬美金，而另一案件也正在進行中，但金額恐怕也相去不遠。雖然史密斯反駁稱，許多情況犯人本身就有精神疾病，獄政管理問題存在許多系統性的因素，「我們（縣議員）也認為精神疾病是個問題。但以全國來看，聖縣監獄的問題實在太頻繁。」

他表示，縣議會的決議是5比0，而不是3比2或者4比3，顯見大家即使政治立場不同，但對於這件議題的看法是一樣的，「我們縣警局需要改變，早就應該改變了。」

李洲曉還說，除了多宗與聖他克拉拉縣警隊有關的訴訟消耗納稅人稅金以外，聖他克拉拉縣警隊還陷入疑似接受賄賂遭調查的爭議，包括史密斯的左右手都捲入風波，甚至被起訴。而史密斯在被問話時，還堅持行使憲法第五條修正案的權利，不回答問題，更讓人難以信任。

李洲曉表示，縣議會對於民選警長提出不信任的立場，確實是極為少見的情況，而且縣議會實際上也無權將警長免職。不過，縣議會的決議也代表著縣議員對於史密斯的態度，希望她能知所進退，或者盡快與縣議會合作改變管理的現況，「當然，我們也希望她2022不要再出來競選了。」