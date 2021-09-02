灣區有人開始打疫苗補強針 CDC：反應類似前2劑

注射COVID-19疫苗的補強針已經在灣區的一些群體中展開。聯邦更計畫從9月20日開始向所有人提供Covid疫苗補強針。（美聯社）

注射COVID-19疫苗 的補強針已經在灣區的一些群體中展開。聯邦更計畫從9月20日開始向所有人提供Covid疫苗補強針。對於人們在接受加強針時可以期待些什麽，醫生、專家及接種者都有所表述。

在美國 ，只有輝瑞和莫德納mRNA疫苗（最初分兩劑註射）提供補強針，關於補強針副作用的信息仍然有限，但聯邦疾病控製預防中心（CDC ）說，到目前為止，第三劑疫苗的反應與最初兩劑系列的反應相似，最常見是輕度至中度的疲勞及注射部位的疼痛。

聖他克拉拉縣COVID-19醫療預備主任卡邁勒醫生（Dr. Ahmad Kamal）不認為補強劑的副作用會與其他兩針在質量、性質或嚴重程度上有所不同。他指出，從迄今為止觀察到的情況來看，強化劑量 「一般來說耐受性非常好」

。

某些免疫力低下的病人在8月份開始有資格接受強化註射。其中有的注射後沒有出現第一針時的身體疼痛等癥狀，甚至在第二天還去上班。

以色列比美國更早開始進行強化注射，其一項調查發現，只有大約三分之一的人在注射第三針後感到有些微副作用，88%的受訪者說與第二針的副作用相比感覺一樣或更好。

舊金山加大傳染病專家陳子平（Peter Chin-Hong）博士說，副作用明顯較輕的一個原因可能是，第二劑和補強劑之間的時間足夠長，由第一劑疫苗激活的免疫細胞有時間減弱，使反應不那麽嚴重。

CDC表示，如果打不到與前兩針同樣品牌的補強針，可以接種其他mRNA疫苗。

現在，CDC建議只為嚴重免疫力低下的人注射額外的mRNA，因為兩針不能促使他們的免疫系統產生足夠的抗體。CDC和食品暨藥物管理局仍在審評是否向普通民眾推薦加強型疫苗。一旦得到這些機構的批準拜登政府在本月晚些時候將推出該計畫。

白宮公告說，根據計畫，人們將能夠在第二次注射輝瑞或莫德納疫苗的八個月後獲得加強注射。CDC則說，人們應該與他們的醫生討論何時考慮注射第三針。