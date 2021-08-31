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舊金山學區學委罷免案 達聯署門檻

編譯組／灣區30日電
舊金山學委罷免案取得足夠聯署簽名。(圖取自電視畫面)
舊金山學委罷免案取得足夠聯署簽名。(圖取自電視畫面)

組織罷免舊金山聯合學區學委案的家長瑞吉(Siva Raj)30日表示，罷免活動已收集到7萬個簽名，已足夠達到聯署簽名門檻，確保今年底或明年初將可進行罷免案選舉投票。組織人士將於9月7日提交罷免學委會主席盧佩思（Gabriela Lopez）、高勵思（Alison Collins）和莫力加（Faauuga Moliga）3名學委的罷免請願簽名。

上個學年，許多灣區公立學區與私校陸續重啟，舊金山聯合學區在大部分時間仍持續關閉，引起舊金山家長憤怒與挫折。遲遲不重啟校園之外，遠距學習方式已打擊許多家庭，學區卻仍花大把時間與精力在更改44所學校名稱，以及進行洛威爾高中（Lowell High）招生制度改革、終止菁英高中擇優錄取制度，導致家長與社區不滿，最終發起罷免學委提案。

要想將罷免提案放進選票，必須收集到5萬1325個有效簽名、支持罷免每位學區委員，或佔10%註冊選民簽名總數。瑞吉指出，目前收集到的簽名有效性看起來相當好，有信心符合罷免選舉資格條件。

市府官員將有30個天時間來確認是否取得足夠有效簽名。針對目前罷免簽名現況，學委莫力加拒絕發表評論，表示正在等待簽名收集與確認過程完成，才會發表看法。

此次是40年以來，舊金山民選官員面臨嚴重罷免活動。今年5月一份民調顯示，有71%受訪者對學區委員會有負面評價，正面評價僅佔10%。

不過，當地教師工會正式反對罷免，表示其將對學區造成財務重創，因為將承擔學區選舉費用。學委罷免活動的代價約為500-700萬元，打擊公立學校學生，「舊金山聯合教育人士組織」(United Educators of San Francisco)會長庫瑞爾(Cassondra Curiel)認為，舊金山聯合學區熱愛社區並關心學生，工會反對罷免活動。

瑞吉透露，已有超過7萬人簽署罷免學委盧佩思與高勵思的請願書，有近6萬7000人簽署罷免莫力加。其他4名學委因為是去年11月首次或再次當選，今年1月才在學委辦公室正式上任，他們必須在上任六個月之後，才符合被罷免資格。

學區 舊金山 招生

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