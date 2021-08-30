州長紐森罷免案 華人社區領袖籲理性思考

尹集憲（右）與邵陽認為，華人應該更多參與於社區，增加對民主與政治的理解。（記者李榮／攝影）

罷免加州州長紐森 （Gavin Newsom）的特別選舉只剩最後十多天，而雙方陣營的戰況愈來愈激烈。依照日前SurveyUSA民調顯示，在這次罷免選舉中，51%的潛在選民可能會投票 支持罷免紐森，也是到目前為止第一個過半數的多數人贊成罷免紐森的民調結果，引起議論。而灣區華人 社區對於是否罷免紐森，也因為自身政治立場不同而有不一樣的想法，但也有社區領袖呼籲選民應認真思索，不要落入被政治操弄的圈套。

佛利蒙副市長邵陽指出，選民在政治觀點上有不同的看法很正常。不過他發覺，許多華人直到今日，都還陷於爭吵與內訌之中，「我覺得大家對於政治的認識、提升政治素養還有很長的一條路要走。」他解釋，除了支持罷免、反對罷免的陣營互相叫陣以外，連各自陣線內的同志至今都還是因一些議題而分裂，其實反而削弱了整體的力量。

「政治應該是求同存異，以大局為重。」邵陽表示，政治上不可能完全百分百地每個人的意見都一樣，因此民眾在做任何政治訴求的時候，還是應該要尋求最大公約數，團結才能達成目標，而不是因為細微的差異而分裂。

「罷免的事情，我們也很困擾。」推動華人參政數十年的社區領袖尹集憲（Henry Yin）則表示，從最近幾次選舉看下來、包括這次的罷免中，發現華人在政治素養上，還是有需要提升的部分，才能真正了解民主政治的精髓與投票的意涵。例如，近年來華人社區的自我分裂情況愈加嚴重，好像一個議題意見不一致就水火不融，「其實，政治是一種妥協的藝術，不是一個議題不一樣看法就要絕對反對另一方。這點我們華人跟猶太人相比，還差一大截。大家不要老在（微信）群裡吵架，然後意見不合就另開一個群，以為這樣就能解決政治的事情。」

對於這次的罷免，尹集憲進一步說，自己多年來都是沒有登記黨派，也尊重憲法賦予每個公民的權利。不過，這次的罷免案中，他本身是認為，罷免的門檻設計有問題。因為，提案罷免的門檻很低之外，只要去投票者超過半數要求罷免就能罷免成功。然而，成功罷免後新選出的州長，民意基礎卻很可能比被罷免的州長還要來得低得多。

他表示，目前64個候選人中，資歷較為不足是一回事，而且有可能大概拿到約15%的選票就能當上州長，「這是很爭議的數字，應該要修改罷免的門檻。」

尹集憲並表示，對於政治的了解、政治素養的累積很可能是需要一代、兩代人才能改變，「我覺得現在很多華人的政治做法，是比較偏激了一點，而且可能被政治操作所利用。」