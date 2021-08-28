我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

53年前刺殺前參議員甘迺迪 77歲兇手獲准假釋

最高院擋下「暫停逼遷令」350萬租客恐流離失所

西尼羅病毒擴散 南灣2城發現陽性成蚊

記者王子涵／聖荷西報導
本次成蚊控制處理行動所覆蓋的區域。（聖縣衛生部門官網截圖）
本次成蚊控制處理行動所覆蓋的區域。（聖縣衛生部門官網截圖）

繼上周在郵政區號95020地區，以及部分吉爾洛地區所採集的成年蚊子體內檢測出西尼羅病毒後，聖他克拉拉縣衛生部門在27日再次發出警告。調查小組在桑尼維爾部分地區，以及聖他克拉拉市部分地區均發現了攜帶有該病毒的成蚊。衛生部門將於下周一（30日）晚10時，進行第二次成蚊控制處理行動，預計將持續數小時。

本次採集的成蚊樣本來自於郵政去號94086、94097、95051地區，其西尼羅病毒檢測結果均為陽性。該病毒自2003年首次進入加州以來，共導致全州7360人感染，339例死亡。 2015年，西尼羅病毒導致53名加州居民死亡，其中8名來自於聖克拉拉縣。

根據衛生部門介紹，病毒會通過蚊蟲叮咬進入人體內，並會造成發燒、頭疼、身體疼痛等輕微症狀。嚴重者會出現神損傷的症狀。根據統計，50歲以上的人群以及患有慢性病的患者，比如高血壓、癌症、腎病等是高風險人群。

聖他克拉拉縣病媒控制局發言人佩雷斯（Beverly Perez）說：「蚊蟲以及西尼羅病毒在溫暖的環境下較為活躍，所以一般來說，5月至9月時，人們應該多加注意防護」。她補充道，民眾無需過於恐慌。大多數人群即便感染了西尼羅病毒，並不會出現任何症狀，人體的免疫系統通常會把病毒消滅。

佩雷斯表示，任何居民在上述地區受到蚊蟲叮咬的話，在出現明顯症狀之前，無需去醫院接受檢查。

「我們現在能做的就是做好預防措施，防止蚊蟲叮咬」。佩雷斯說，衛生部門叮囑居民要每周定期傾倒、抽乾積水。因為蚊蟲喜歡在積水中產下蟲卵。同時，居民也應該確保游泳池中的水保持循環。

黃昏和黎明兩個時間段是蚊蟲一天中最活躍的時段，衛生部門呼籲民眾在此時間段內減少戶外活動，或是身著淺色的長袖、長褲避免蚊蟲叮咬。

衛生部門表示，成蚊控制處理所用到的化學成分不會對人類或者寵物有害。聯邦以及州環境保護部門都已批准了該行動。居民若有安全方面顧慮，可以在行動期間關閉門窗。

加州 檢測 郵政

上一則

2年前預測 灣區本地工程師：千禧大廈越修越傾斜

下一則

車位數量最低標準 聖荷西擬取消 議會明年1月裁示

延伸閱讀

北加州野火煙霧又來了 灣區周末空氣差

北加州野火煙霧又來了 灣區周末空氣差
南灣2醫院被控遺失、不當處理遺體

南灣2醫院被控遺失、不當處理遺體
西尼羅病毒擴散 北加南灣成蚊體內均陽性

西尼羅病毒擴散 北加南灣成蚊體內均陽性
西尼羅病毒現蹤 聖克拉拉縣衛生部門清理成蚊

西尼羅病毒現蹤 聖克拉拉縣衛生部門清理成蚊
西尼羅病毒現蹤 布碌崙26日噴滅蚊藥

西尼羅病毒現蹤 布碌崙26日噴滅蚊藥

熱門新聞

7月份，灣區獨立屋的中位數售價比上個月下降了3.6%，灣區9個縣中除了兩個縣之外，其他縣的房價都有所下降或趨於平穩。（記者劉先進 ／攝影）

房價炒太高 北加灣區房價7月開始下跌

2021-08-20 15:44
在義工活動中殉難的都布林學委崔仁京，台裔丈夫提出索賠要求。（取自臉書）

都布林學委崔仁京做義工遇難 台裔丈夫提告

2021-08-20 02:10
Swan Oyster Depot以生蠔菜色聞名，獲得不少本地食客與外來遊客的鐘愛，也屢屢獲得美食大獎。（讀者提供）

舊金山知名海鮮餐廳 被爆歧視亞裔

2021-08-24 17:20
加州下一輪紓困金支票將在月底前發放。（美聯社）

加州新一輪紓困金 最晚將在月底前寄出

2021-08-26 02:17
舊金山知名的海鮮餐廳陷入歧視亞裔的風波。（谷歌地圖）

舊金山知名海鮮餐廳 被爆歧視亞裔

2021-08-25 02:20
乾旱重創全球最大杏仁產能，導致加州60億元杏仁產業造成嚴重損失，其佔全世界杏仁產能80%。(美聯社)

加州嚴重乾旱 杏仁園「好渴」 60億元產能受重創

2021-08-21 15:41

超人氣

更多 >
58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…
美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者

美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者
反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中

反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中
IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷

IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷
加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診

加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診