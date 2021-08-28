西尼羅病毒擴散 南灣2城發現陽性成蚊

本次成蚊控制處理行動所覆蓋的區域。（聖縣衛生部門官網截圖）

繼上周在郵政 區號95020地區，以及部分吉爾洛地區所採集的成年蚊子體內檢測 出西尼羅病毒後，聖他克拉拉縣衛生部門在27日再次發出警告。調查小組在桑尼維爾部分地區，以及聖他克拉拉市部分地區均發現了攜帶有該病毒的成蚊。衛生部門將於下周一（30日）晚10時，進行第二次成蚊控制處理行動，預計將持續數小時。

本次採集的成蚊樣本來自於郵政去號94086、94097、95051地區，其西尼羅病毒檢測結果均為陽性。該病毒自2003年首次進入加州 以來，共導致全州7360人感染，339例死亡。 2015年，西尼羅病毒導致53名加州居民死亡，其中8名來自於聖克拉拉縣。

根據衛生部門介紹，病毒會通過蚊蟲叮咬進入人體內，並會造成發燒、頭疼、身體疼痛等輕微症狀。嚴重者會出現神損傷的症狀。根據統計，50歲以上的人群以及患有慢性病的患者，比如高血壓、癌症、腎病等是高風險人群。

聖他克拉拉縣病媒控制局發言人佩雷斯（Beverly Perez）說：「蚊蟲以及西尼羅病毒在溫暖的環境下較為活躍，所以一般來說，5月至9月時，人們應該多加注意防護」。她補充道，民眾無需過於恐慌。大多數人群即便感染了西尼羅病毒，並不會出現任何症狀，人體的免疫系統通常會把病毒消滅。

佩雷斯表示，任何居民在上述地區受到蚊蟲叮咬的話，在出現明顯症狀之前，無需去醫院接受檢查。

「我們現在能做的就是做好預防措施，防止蚊蟲叮咬」。佩雷斯說，衛生部門叮囑居民要每周定期傾倒、抽乾積水。因為蚊蟲喜歡在積水中產下蟲卵。同時，居民也應該確保游泳池中的水保持循環。

黃昏和黎明兩個時間段是蚊蟲一天中最活躍的時段，衛生部門呼籲民眾在此時間段內減少戶外活動，或是身著淺色的長袖、長褲避免蚊蟲叮咬。

衛生部門表示，成蚊控制處理所用到的化學成分不會對人類或者寵物有害。聯邦以及州環境保護部門都已批准了該行動。居民若有安全方面顧慮，可以在行動期間關閉門窗。