開學3周 屋崙聯合學區上百師生確診 關閉7教室

屋崙聯合學區學校已實施多種安全措施保護師生，但Delta變種病毒傳播快速，社區確診率升高。(取材自臉書)

屋崙 聯合學區 開學3周以來，有3萬5000名學生重返校園。但已有超過100名師生通報在校園或其他地方染疫，迫使學區7個班級暫時關閉。不過，本周稍早，學區官員得知至少有12個確診病例、包括部分關閉教室師生的測試結果為偽陽性。

學區發言人佐佐木(John Sasaki)25日表示，當部分師生在幾間學校確診陽性，學區開始對其他可能接觸者檢測 ，發現錯誤檢測結果。這些錯誤快篩結果來自Montclair小學、Montera中學與屋崙高中。後續的PCR檢測顯示為陰性。

26日上午7時，學區每日新冠病例數線上儀表板報告顯示，有7間教室已關閉，教室內每個人都被隔離。報告指出屋崙學區有86名學生、15名教職員確診。然而，學區正試著了解在這些確診病例中，有多少是偽陽性，以及是否有更多教室應被關閉。

關閉教室的決定來自阿拉米達縣公共衛生部門指南，通常一個班級有3人以上確診，被認為是「流行病學相關」(epidemiologically linked)，代表著病毒可能已在教室傳播。學區透露，在屋崙高中一間教室有8名師生確診，每個人都返家隔離。其他有教室關閉的學校還包括Greenleaf小學、Lockwood STEAM Academy、East Oakland PRIDE小學、Fred T. Korematsu Discovery Academy、REACH Academy。

Delta變種病毒傳播，部分家長與老師呼籲增加檢測與加強安全措施。屋崙教育協會會長布朗(Keith Brown)表示，屋崙學校已實施多種安全措施保護師生，但目前社區確診率變得更糟，嚴重程度是最初制定安全政策與協議水平的十倍以上。8月24日的7天滾動平均確診率為3.4%，低於本月初的5.7%、卻遠高於6月初的0.6%。

學區委員主任哈奇森(Mike Hutchinson)提出方案，要求學區在每個學校提供檢測。學區目前在屋崙十個地點提供檢測，並提供在加快篩測試套組，家庭可在各校取用，並派出「快速應變團隊」到學區或學生家庭確認陽性病例。學委會通過，在可行情況提供每兩周一次檢測，並尋求州與聯邦政府支援，以提高檢測能力。