1個月9起 屋崙華埠搶劫猖獗7月犯案半年來最多 警方已鎖定一些團夥 抓獲1嫌犯

屋崙8月7日發生的搶劫中，劫匪槍傷華人見義勇為青年小李，震驚社區。圖為警方在現場處理。（記者劉先進／攝影）

屋崙 亞裔犯罪委員會（AACC）月會26日舉行。華埠 聯絡警員符美（Mae Phu）指出，7月華埠有9起搶劫，為1月之後的半年內最多。目前警方已鎖定一些團夥，也抓獲了一名搶劫嫌犯。

符美表示，7月屋崙華埠事情不少。總共有9起搶劫。其中一些搶劫，涉及同一夥嫌犯，他們還捲入了劫車案件，警方也找到了一些嫌犯車輛。7月27日，華埠Franklin街發生搶劫案，一名嫌犯被逮捕關押。

符美統計的數據顯示，華埠1月報告的搶劫案今年最多，為11起，2、3、4和5月均為2起搶劫，6月有3起搶劫，7月統計表格上顯示7起。不過因為統計時間截止問題，有兩起沒計算在內。加起來，華埠7月有9起搶劫，為1月之後的半年內、單月最多。符美表示，考慮到華埠商會和社區的呼籲，警局從7月28日在華埠加班巡邏，有1名警佐和6名警員巡邏。再加上華埠藍天使義工巡邏隊、台山同鄉會社安隊巡邏，華埠8月截至目前的統計數據，遠遠低於以往，只有8月7日一起搶劫開槍傷人事件。

本報曾獨家報導，7日這起搶劫中，兩個蒙面劫匪跟蹤2男2女，準備搶劫手提包，其中一個華人 男子大力爭奪，旁邊的路人小李見義勇為，試圖阻止，被劫匪狠心開槍打中，他雖然腋下和大腿中彈，但已經出院康復。符美表示，此案件正在調查中，劫匪和嫌犯車輛還未尋獲。

7日的搶劫光天化日之下發生，華埠6輛警車駐守，劫匪為何如此大膽？符美表示，具體原因不明，但這些嫌犯膽大妄為，就是想抓住機會和風險作案。儘管警局已提供警力資源，盡量覆蓋華埠重要路口。但有時犯罪並非在警力布置點，這些人經驗豐富，即使距離警員一個街區之外，也能迅速跑掉。「現在各地的犯罪率都在上升，執法部門和公眾之間有很多問題，所以我不知道答案是什麼。」

警督余劍倫（Alan Yu）表示，警局已經努力增派警力，無論是巡邏、額外的巡邏車，還是利用大型移動指揮車震懾。但沒有百分百保險的手段，要麼嫌犯膽大包天，要麼非常愚蠢。警局希望強化華埠這一被針對目標的安全。不得不承認，華埠還會發生犯罪，但警局想傳遞的訊息是，「你不會再逃脫了」。因為華埠會安裝更多視頻監控，將有更多證據和證人，證人可以識別嫌犯，送他們上法庭接受審判。員警的工作，就意味著承擔這種風險。但我不會提倡平民去貿然反擊、防止犯罪，如此相當於個人承擔風險。

7月15日和16日，華埠9街夾Harrison街幾乎同一地點，連續發生兩起持槍搶劫。其中一次，搶劫華人手錶過程中，騎自行車路人試圖幫忙，結果被劫匪用槍砸中頭部。第二次，劫匪並排停車，搶走一對華人母女的手提包。

符美表示，兩起搶劫嫌犯還未逮捕。9街291號的搶劫，目前警方在調查中。而9街295號的搶劫，是另一團夥所為，在屋崙和東灣艾姆瑞維爾（Emeryville）犯下搶劫和劫車等罪行。