不顧反對 聖荷西通過疫苗強制令

聖荷西市議會通過新疫苗強制令，參加在市府管理場館舉行的活動必須出示完成疫苗接種的證明。（電視新聞截圖）

多名沒戴口罩 的民眾24日衝入聖荷西 市議會譴責市府的新疫苗 強制令計畫，造成議事中斷的混亂場面。不過聖荷西市議會當晚即恢復會議，一致通過這項疫苗強制令。

聖荷西這項新疫苗強制令規定，市府管理的大樓和場館，例如SAP Center、會議中心和表演藝術中心（Center for Performing Arts），若舉行50人以上的活動，參加者和工作人員都必須出示完成疫苗接種的證明，不接受陰性檢測證明。

聖荷西市李卡多（Sam Liccardo）談到疫苗強制令反對者時說：「我了解他們的挫折。但我們不應該因此改變基本立場，即我們必須遵循數據、遵循科學，並做出最佳決策，來保護我們的居民。」

強制令沒有規定居民必須接種疫苗，只規定未接種疫苗將被禁止參加在聖荷西市府設施舉行的活動。

市議員裴拉雷茲（Raul Peralez）在會議上說：「任何人都有權為自己的健康做出是否接種疫苗的決定。但市議會也有權決定如何安全營運市府管理的設施。」

聖荷西市議會24日下午準備對李卡多提出的疫苗強制令進行投票時，一群沒有戴口罩的民眾突然衝入會場，包括加略山教會 （Calvary Chapel）牧師麥克魯爾（Mike McClure）。自疫情爆發以來，加略山教會因為無視公共衛生命令並舉行大規模無口罩現場集會，已被聖他克拉拉縣罰款近400萬元。

在長達數小時的公眾意見發表時間裡，反對疫苗強制令的民眾一再威脅，要對投票贊成強制令的議員發起罷免行動，有些人更指責市府領導人「脅迫」、「犯罪」，將他們與納粹相提並論。

為了給各市府設施管理者足夠的準備時間，聖荷西這項疫苗強制令還未決定何時開始實施。

截至24日，聖他克拉拉縣已有81%符合接種資格的居民接種疫苗，但各城市領導人擔心，像SAP Center和McHenry會議中心這類場館若舉行大型活動，會吸引許多加州和外州其他接種率較低地區的民眾前來，對本地居民造成感染病毒的風險。