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用水超出配額 聖荷西將祭罰則

記者王子涵／聖荷西報導
埃斯曼湖（Lake Elsman）在潮濕的季節，可以為聖荷西供水局提供超過10%的水源，如今卻已逼近乾枯。（聖荷西供水局推特截圖）
埃斯曼湖（Lake Elsman）在潮濕的季節，可以為聖荷西供水局提供超過10%的水源，如今卻已逼近乾枯。（聖荷西供水局推特截圖）

加州目前經歷的乾旱災害是自1976年以來最嚴重的一次。北加聖他克拉拉縣的情況甚至會更加糟糕，該縣的全部10個水庫，僅有13%儲量。其最大的水庫—安德森水庫（Anderson），則在去年被聯邦官員下令放水，以重建大壩，提高地震安全性。

聖荷西市也面臨著水資源極度短缺的問題。過去的一年是該市有記錄的128年中，最為乾旱的一年。為了抵抗乾旱災害，聖荷西市供水局已經向州政府提交了一份計畫，要求每個住戶單位在2019年用水的基礎上每月減少15%的用水量，超過用水配額的用戶將受到每一單位用水7.13美元的罰款。

如果這一計畫生效，聖荷西市將成為加州範圍內實行超額用水處罰政策最大的一座城市。

聖荷西供水局副總裁強恩．唐（John Tang，音譯）說：「我們正在把各項工作落實到位，以便在我們真正頒布這項計畫時，已做好充足的準備。」

強恩．唐介紹說，供水局會在9月前決定是否實施新的節水計畫，7月和8月的用水數據將作為有力的參考。聖荷西供水局上次實施類似的節水計畫是在2015年和2016年的乾旱期間，當時布朗州長（Jerry Brown）下令對加州城市居民實施強制節水令。

今年夏天早些時候開始，為了緩解用水緊張，聖他克拉拉縣的地下水抽水量一直正增加。但是，供水局的工程師提醒道，如果即將到來的冬天沒有更多的雨水，到了明年，地下水水位可能會下降到緊急水平。這將增加地面塌陷的風險，並導致道路、人行道、房屋地基以及天然氣和水管破裂。

作為聖他克拉拉縣最大的供水單位，聖荷西供水局在上次乾旱期間推出的節水計畫富有爭議。為了達到規定的30%的節水目標，該公司給每個住戶提供了完全相同的水配額，這就導致了家中有大庭院的居民賬單暴漲。

這一次，供水局吸取了教訓，提出了一個折中的方案。即便你是用水大戶，只需要達到15%的節水要求就可以免於處罰。同時，為了避免對那些已經有節水習慣的居民誤罰，供水局設定了最低用水標準，每個月6到13個單位不等，低於這個數字的用戶可自願參加節水行動。

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