大專校聯會 辦仲夏校際聯誼會

因為疫情，校聯會今年將傳統的勞工節大露營，改為一日「仲夏校際聯誼會」。（本報檔案照片）

北加州中國 大專校友會聯合會每年都固定舉辦大專校聯會勞工 節長周末大露營，但去年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情的關係停辦一次。北加州中國大專校友會聯合會宣布，今年為了再度考量大眾的健康與安全，校聯會勞工節長周末大露營將改為別具創意的一日「仲夏校際聯誼會」。

北加州中國大專校友會聯合會會長劉寶剛介紹，勞工節長周末大露營是校聯會最重要的傳統活動之一，過去曾去過優勝美地、太浩湖（Lake Tahoe）等地，三天兩夜的活動很受僑胞歡迎。去年大露營因疫情關係停辦，而現在雖然已經經濟重啟，但在變種病毒的威脅之下，校聯會還是必須謹慎考量防疫需求。

他表示，經反覆籌畫與考量以後，今年的大露營改為一整天的「仲夏校際聯誼會」，活動訂於8月29日上午9時至下午4時舉行，由中華民國僑務委員會贊助與指導。當天將以隆重的升旗典禮拉開序幕，接著有精彩的表演節目和團康活動。中午還備有精緻午餐和抽獎活動，獎品非常豐富，有50份超過50元以上的紅包，歡迎大家踴躍報名。建議參加者提前出門避免塞車，為了防疫需要，校聯會要求所有參加活動者必須完成新冠肺炎疫苗注射。

仲夏校際聯誼會日期：8月29日上午9時至下午4時。地點：Green Mountain Retreat（19480 Bear Creek Road, Los Gatos, CA95033）。需於8月23日之前報名。費用：一人30元。報名：https://goo.gl.SjAu0r。