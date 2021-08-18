大專校聯會 辦仲夏校際聯誼會
北加州中國大專校友會聯合會每年都固定舉辦大專校聯會勞工節長周末大露營，但去年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情的關係停辦一次。北加州中國大專校友會聯合會宣布，今年為了再度考量大眾的健康與安全，校聯會勞工節長周末大露營將改為別具創意的一日「仲夏校際聯誼會」。
北加州中國大專校友會聯合會會長劉寶剛介紹，勞工節長周末大露營是校聯會最重要的傳統活動之一，過去曾去過優勝美地、太浩湖（Lake Tahoe）等地，三天兩夜的活動很受僑胞歡迎。去年大露營因疫情關係停辦，而現在雖然已經經濟重啟，但在變種病毒的威脅之下，校聯會還是必須謹慎考量防疫需求。
他表示，經反覆籌畫與考量以後，今年的大露營改為一整天的「仲夏校際聯誼會」，活動訂於8月29日上午9時至下午4時舉行，由中華民國僑務委員會贊助與指導。當天將以隆重的升旗典禮拉開序幕，接著有精彩的表演節目和團康活動。中午還備有精緻午餐和抽獎活動，獎品非常豐富，有50份超過50元以上的紅包，歡迎大家踴躍報名。建議參加者提前出門避免塞車，為了防疫需要，校聯會要求所有參加活動者必須完成新冠肺炎疫苗注射。
仲夏校際聯誼會日期：8月29日上午9時至下午4時。地點：Green Mountain Retreat（19480 Bear Creek Road, Los Gatos, CA95033）。需於8月23日之前報名。費用：一人30元。報名：https://goo.gl.SjAu0r。
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