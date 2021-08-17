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舊金山華商經貿「與主任有約」 專題演講交流

記者李榮／聖他克拉拉市報導
台灣貿易中心主任鄒長青介紹台灣貿易現況。（杜兆明提供）
台灣貿易中心主任鄒長青介紹台灣貿易現況。（杜兆明提供）

舊金山華商經貿舉辦「與主任有約面對面交流」，邀請金山灣區華僑文教服務中心主任閻樹榮，以及台灣貿易中心主任鄒長青兩人，分別針對海外僑胞年金健保、信保基金，以及台灣貿易現況為主題，進行專題演講。

包括世界華商經貿名譽總會長吳毓苹、世界華商經貿名譽總會長吳睦野、舊金山華商經貿會長杜兆明、舊金山華商經貿副會長陳宗義、矽谷美華科技商會名譽會長賴積裕、舊金山台灣商會顧問周信結、舊金山台灣商會副會長張家豪、北加州台灣工商會會長王以芹等人都到場參加。

舊金山華商經貿會長杜兆明指出，舊金山華商經貿特別舉辦與主任有約面對面交流的活動，主要的目的之一是將新到任的鄒長青主任介紹給舊金山灣區重要的社團負責人，也期待各社團負責人，對日後台貿中心活動給予支持與配合，與主流社會達到經貿交流的推廣。

金山灣區華僑文教服務中心主任閻樹榮分享最新的規定與各項資源及方案。（杜兆明提供）
金山灣區華僑文教服務中心主任閻樹榮分享最新的規定與各項資源及方案。（杜兆明提供）

他介紹，鄒長青在台灣貿易中心服務超過20年，一步一腳印的推展台灣貿易與世界各國的交流，也希望台商能繼續支持台灣，並更深入了解台灣的貿易的發展現況、展望未來。

另外，杜兆明也指出，僑務委員會對海外僑胞的支持與照顧向來不遺餘力，還推出了海外信用保證基金、全球僑台商產業升級與技術服務方案、全球僑胞遠距健康諮詢服務、全球防疫物資台商名錄等多個項目。因此，特別邀請閻樹榮，針對幾項方案重點說明，並且分享最新關於僑胞健保、戶籍保留的問題簡要分享。

杜兆明表示，當天提問非常熱烈，但因為時間的限制，不可能完全解答所有僑領與僑胞的問題。但現在網路上資訊非常發達，也呼籲有需要的民眾可以先上網查詢。

台灣 舊金山 健保

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