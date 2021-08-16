遭突破性感染…「疫苗救我一命」

專家表示，已接種疫苗民眾遭到「突破性感染」後稱，也不會發生嚴重後果。(Getty Images)

高傳染性的Delta變種病毒 加劇所謂「新冠肺炎突破性感染」(breakthrough Covid-19 infections) 。由於仍有許多人沒有接種疫苗 ，加上Delta變種病毒傳染力強，有些已完全接種疫苗民眾也遭到病毒感染。然而這並不是表示疫苗無效。許多已接種疫苗民眾遭到「突破性感染」後稱，幸好已接種了疫苗，感染後只是幾天內人不舒服，沒有發生任何嚴重後果。

隨著民眾普遍開始接種疫苗，今年夏天出現新冠疫情解除的曙光，未來似乎一片好景。民眾開始外出社交，社會也似乎開始活躍起來，街上行人臉上浮現笑容，餐館與酒吧生意也開始好轉。突然之間，高傳染性的Delta變種病毒四處擴散，有些接種防疫力高的輝瑞 疫苗民眾也遭感染。

然而根據一些人的經驗，接種疫苗的確救了他們一命。屋崙音樂家德斯特 (Jodi Durst) 在旅行中感染病毒，幸好已接種了輝瑞疫苗，很快就恢復健康。

El Camino醫院傳染病專家席恩醫師 (Dr. Daniel Shin) 說，只要你已接種疫苗，即使遭到突破性感染，你就不需要住院，也不會有性命危險，在家休息幾天就可以恢復了。

66歲的交通公司執行長克雷格 (Jeanne Krieg) 與家人、朋友到拉斯維加斯度假，所有的人都已接種疫苗。克雷格本人是接種莫德納 (Moderna) 疫苗。可是回到屋崙機場時，克雷格發現連墨西哥辣椒都食之無味，連她最喜歡的「血腥瑪麗」雞尾酒也嚐不出什麼味道。回到家後開始咳嗽不停，於是打電話到醫院，才發現已感染病毒。

克雷格說，她已接種疫苗，否則的話可能不堪設想，因為她的年齡是屬於高危險群。由於接種疫苗關係，休息幾天之後，慢慢恢復健康，反而感到自信心突增，因為除了已接種疫苗外，感染病毒恢復，身體也產生了病毒抗體。

81歲的麥克迪爾米迪 (Hugh MacDiarmid) 接種輝瑞疫苗，現在已退休。7月4日國慶日當天與家人前往卡梅爾 (Carmel) 遊玩，參觀著名的蒙特瑞水族館 。他說，參觀水族館時，全程戴上口罩。可是完全沒想到回家之後，開始咳嗽不停，身體也開始疼痛。頭痛並不厲害，可是咳嗽變得很奇怪，感覺是氣從肺部深處出來。

他說，咳嗽持續了好幾天，他知道感染病毒後非常震驚，以為這下子完了。結果休息九天之後，元氣開始恢復。恢復情形非常順暢。年逾八旬的麥克迪爾米迪說，接種疫苗救了他一命，他健康恢復後，非常感恩提前接種疫苗。他再三強調接種疫苗的重要性。